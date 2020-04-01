РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований до 31 мая

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На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение продлить паузу во всех турнирах под эгидой организации до 31 мая в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований до 31 мая
  • РИА Новости

Первоначально все футбольные соревнования под эгидой РФС (за исключением соревнований по дисциплине «интерактивный футбол»), был приостановлены до 10 апреля. Однако на последнем заседании паузу было решено продлить до 31 мая 2020 года.

Также РФС рекомендовал клубам прийти к соглашению с игроками относительно снижения заработной платы на момент приостановки соревнований.

Ранее президент «Урала» рассказал, когда РПЛ проведёт собрание клубов.

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