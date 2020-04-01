Федун: есть риск того, что и летом карантин продолжится
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«Увидим, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть сезон, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится», — приводит слова Федуна ТАСС.
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура. 1 апреля РФС продлил паузу во всех соревнованиях до 31 мая.
Ранее Прядкин заявил, что на данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата.