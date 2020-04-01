Прядкин: на данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал приостановку сезона до 31 мая.

«Данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации. Это необходимо для борьбы с распространением COVID-19. Мы не хотим рисковать здоровьем болельщиков и всех участников матчей. На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата РПЛ и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все команды были в равных условиях. По всем важным вопросам мы продолжаем сотрудничать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Глава лиги отметил, что футболисты и клубы идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения заработных плат, приведя в пример московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований до 31 мая.