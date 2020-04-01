Вплоть до возобновления тренировок: футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплат из-за коронавируса

Руководство московского «Спартака» договорилось с футболистами о снижении зарплат на фоне пандемии COVID-19. До возобновления тренировочного процесса гонорары игроков будут сокращены на 40%. При этом владелец красно-белых Леонид Федун сообщил, что переговоры получились лёгкими, и поблагодарил спортсменов за то, что они пошли навстречу клубу в тяжёлые времена.

На протяжении последних недель одной из самых обсуждаемых тем в футболе стало снижение зарплат игроков. В связи с приостановкой сезона клубы лишились одной из важнейших статей дохода — выручки от домашних встреч, а также поддержки со стороны спонсоров, но всё ещё были вынуждены в полном объёме перечислять гонорары спортсменам.

Вследствие этого они рисковали понести огромные финансовые потери и серьёзно осложнить своё существование. Первыми над сокращением платёжной ведомости задумались в Европе, а позднее данную практику взяли на вооружение и в России. Так, «Спартак» стал первым клубом РПЛ, договорившимся о временном уменьшении выплат по контрактам.

Как сообщили в пресс-службе красно-белых, после обсуждения с руководством футболисты согласились на значительное понижение зарплат. При этом в полном объёме гонорары начнут поступать не в момент окончания паузы в первенстве России, а в день возобновления тренировок.

«Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», — говорится в заявлении на официальном сайте десятикратного чемпиона страны.

Решение «Спартака» о сокращении зарплат совпало с введением режима самоизоляции в Москве. Начиная с 30 марта жители столицы могут выходить на улицу только в крайних случаях. В подобных условиях футболисты красно-белых не могли продолжать заниматься с коллективом, вследствие чего клуб объявил о том, что вплоть до окончания карантина они будут поддерживать форму в домашних условиях.

На данный момент известно, что футболисты «Спартака» не будут получать полную зарплату как минимум один месяц. Согласно сообщению на официальном сайте клуба, в качестве предварительной даты возобновления тренировок значится 4 мая. Но нельзя заявлять с уверенностью, что эпидемиологическая обстановка к этому моменту изменится, а игроки получат возможность вернуться на поле и заняться своими прямыми обязанностями.

При этом ещё несколько недель назад вопрос о сокращении зарплат многими воспринимался довольно жёстко. Так, в профсоюзе рекомендовали клубам воздержаться от подобных мер, а самим футболистам — не соглашаться на предложения. Одним из аргументов была возможность продолжать тренироваться, а следовательно, выполнять свою трудовую функцию.

В связи с этим можно было ожидать, что игроки в штыки воспримут инициативу, ведь по большому счёту они способны поддерживать форму и в домашних условиях, а сами не виноваты в приостановке турнира. Но владелец «Спартака» Леонид Федун развеял подобные предположения.

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжёлой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо им за такой шаг!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Также сообщается, что между сторонами не было разногласий в ходе обсуждения этого вопроса. Предложение поддержали как российские представители красно-белых, так и легионеры, а первыми на подобный шаг пошли наставник коллектива Доменико Тедеско и другие представители тренерского штаба.

Как подтвердил генеральный директор красно-белых Томас Цорн, возможное сокращение выплат игрокам стало рассматриваться только после введения режима самоизоляции в Москве. При этом ранее это не обсуждалось.

«В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договорённость только относительно апреля. Что будет в мае, будем смотреть. Всё будет зависеть от карантина», — приводит слова Цорна Sport24.

Также в СМИ появилась информация, что иностранные футболисты и тренеры «Спартака» получили возможность вернуться на родину на время карантина. Как сказал Цорн, ей воспользовались европейцы, в то время как латиноамериканские легионеры приняли решение остаться в Москве.

Судя по всему, в скором времени к «Спартаку» присоединятся и другие российские клубы. Так, в ЦСКА уже сообщили, что достигли договорённости об уменьшении гонораров на время паузы в чемпионате.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чём-то уступать. То есть в данном вопросе проблем не возникнет», — заявил Бабаев.

Пока что «Спартак» — один из немногих европейских клубов, в котором согласились на сокращение зарплаты. Ранее на подобные меры пошли в «Ювентусе», а одним из первых эту идею поддержал один из лидеров Джорджио Кьеллини. Впоследствии его примеру последовали другие представители коллектива, включая наставника Маурицио Сарри и пятикратного обладателя премии «Золотой мяч» Криштиану Роналду.

Также о снижении расходов задумались в Шотландии и Швейцарии. В «Хартсе» приняли решение сократить размеры выплат на 50%, а в «Сьоне» и вовсе установили фиксированный гонорар в размере €11,7 тыс. на время приостановки первенства страны. Сделано это было в одностороннем порядке, что не устроило лидеров коллектива. В результате были расторгнуты контракты с экс-форвардом ЦСКА Сейду Думбия, а также бывшими хавбеками «Арсенала» Александром Сонгом и Йоаном Джуру. При этом воспитанник «Спартака» Антон Митрюшкин остался в расположении команды.

Что касается других стран, то в Германии игроки также идут навстречу клубам. Например, в берлинском «Унионе» отказались от зарплаты на время паузы в чемпионате, а представители «Баварии» и мёнхенгладбахской «Боруссии» согласились на сокращение гонораров. В Испании на это уже пошли в «Алавесе» и «Барселоне». Причём доходы последних уменьшились на 70%.