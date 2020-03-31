Откровение Бузовой о Тарасове, самоирония Слуцкого и перенос свадьбы с куклой: околоспортивные события прошедшей недели

Певица Ольга Бузова раньше Хабиба Нурмагомедова преодолела отметку в 20 млн подписчиков в Instagram и сделала неожиданное признание о бывшем муже Дмитрии Тарасове. Восьмилетняя дочь футболиста Романа Шишкина выпустила свой первый сингл под псевдонимом MarGo. Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил себя с героем клипа Little Big, а хоккеисты «Авангарда» представили собственную версию видео. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после игры в хоккей назвал лучшее средство от коронавируса, а казахстанский бодибилдер не смог пожениться на секс-кукле из-за пандемии. О наиболее заметных околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Бузова установила рекорд России по числу подписчиков в Instagram

Певица Ольга Бузова первой из россиян собрала 20 млн подписчиков в своём аккаунте в Instagram. Бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова опередила по этому показателю даже популярного бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Чемпиона UFC пока что читают 19,4 млн пользователей. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» и король октагона значительно опережают остальных звёзд российского шоу-бизнеса и спорта. Для сравнения, у телеведущей Насти Ивлеевой 15,1 млн подписчиков, у исполнителя хип-хопа Тимати — 14,9 млн, у актрисы Ксении Бородиной и комика Павла Воли — по 14,1 млн.

В топ также входит модель Ирина Шейк, за активностью которой в соцсети следят почти 13,5 млн человек. Такие цифры — весьма солидные для России — могли бы рассмешить её бывшего молодого человека Криштиану Роналду, возглавляющего мировой рейтинг «инстаграмщиков» с 209 млн «фолловеров». Даже у нынешней пассии португальского футболиста Джорджины Родригес 17,1 млн подписчиков.

Вслед за португальским нападающим расположились певица Ариана Гранде (179 млн), актёр Дуэйн Джонсон (177), поп-исполнительница Селена Гомес (171), модель Кайли Дженнер (168), светская львица Ким Кардашьян и футболист Лионель Месси (146). То есть до зарубежных показателей российским гигантам Instagram ещё очень далеко.

Совсем не исключено, что конкуренцию Бузовой, а то и западным знаменитостям когда-то составит старшая дочь футболиста Романа Шишкина. Начинающая певица Маргарита, которой исполнилось всего 8 лет, уже придумала себе сценический псевдоним MarGo, завела страницу в Instagram и объявила о выходе первого сингла. Он получил название «Суперзвезда». Слова и музыку для Шишкиной написала Вера Ануфриева. Пока что у Маргариты лишь 107 подписчиков, но надо же с чего-то начинать.

Тарасов заставлял бывшую супругу увеличить грудь

В интервью Youtube-каналу Алёны Жигаловой российская Instagram-рекордсменка Бузова призналась, что Тарасов требовал от неё увеличить грудь. В какой-то момент певица поддалась уговорам и уже почти легла под нож пластического хирурга. Отказалась от этой затеи Бузова в самый последний момент. Теперь она рада окончательному решению, хотя после развода и страдала от большого количества комплексов.

«Что остановило? Осознание того, что я этого не хочу делать, что я люблю свою грудь, что этим ничего не вернешь. Это просто была агония, я была в агонии. У меня была тогда жуткая истерика, которую я пережила самостоятельно», — призналась Бузова.

К слову, Тарасов на минувшей неделе тоже появился в медиапространстве. Восстанавливающийся после перелома ноги полузащитник казанского «Рубина» потряс общественность подарком своей новой жене Анастасии Костенко. В воскресенье девушка отпраздновала 26-летие и получила элитную иномарку Porsche.

Фотографию с супругом и авто Костенко выложила в своём аккаунте в Instagram. В комментариях к посту одна из пользовательниц попыталась упрекнуть Тарасова, что он делает дорогие презенты и при этом не платит алименты на содержание своего ребёнка от первого брака с Оксаной Пономаренко.

«Очень долго откладывал, четыре года», — ответил на это спортсмен.

Лукашенко назвал лучшее средство от коронавируса

Помимо прочего Тарасов известен как человек, который скептически относится к угрозе распространения коронавируса. Ещё в начале пандемии одна из шуток футболиста на эту тему даже вызвала небольшой скандал. На этот раз Дмитрий выложил снимок с Алексеем Миранчуком, облачённым в респираторную маску. Это обстоятельство дало основание Тарасову предположить, что игрок «Локомотива» излишне паникует. Соответствующую мысль — только в более грубой форме — он озвучил в своём любимом средстве общения Instagram.

Не боится инфекции COVID-19 и президент Белоруссии Александр Лукашенко. После очередного хоккейного матча, в котором команда главы государства праздновала победу со счётом 12:3, он заявил журналистке ОНТ, что остановить его от выхода на лёд не способна даже пандемия.

Лукашенко отметил, что на катке «нет никаких вирусов». Поэтому, на его взгляд, играть в хоккей в нынешних условиях совершенно безопасно. Затем президент поинтересовался у собеседницы, видит ли она летающие вирусы. Получив отрицательный ответ, Лукашенко продолжил: «Это холодильник, самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лёд… Это самое настоящее антивирусное лекарство».

Комики представили новое шоу о футболе

Чем дальше затягивается карантин, тем острее любители футбола ощущают нехватку любимого зрелища. Чтобы болельщики поменьше тосковали, актёр шоу «Импровизация» Дмитрий Позов и резидент «Stand Up на ТНТ» Роман Косицын запустили новый спортивный Youtube-канал «Поз и Кос», где ведут юмористические беседы о футболе.

В одном из первых выпусков ведущие вместе с приглашённой звездой Азаматом Мусагалиевым звонили футболистам Кириллу Панченко, Владимиру Обухову и Наилю Умярову, чтобы узнать об особенностях тренировок во время карантина. После этого комики набрали номер комментатора Дмитрия Шнякина. Он рассказал об условиях работы на ТВ, когда спортивные соревнования приостановлены.

«Идея завести собственный канал на Youtube появилась довольно давно. Мы обкатывали форматы, пробовали и наконец-то запустились. Причем как только мы запустили футбольное шоу — весь футбол остановился, надеемся, что всё-таки не из-за нас», — заявил Косицын.

Слуцкий сравнил себя с участником группы Little Big

Пока что ни одна неделя не обходится без самоироничных постов Слуцкого в Instagram. Главный оппонент тренера по баттлам мемов в соцсетях Артём Дзюба часто троллит наставника по поводу лишнего веса. Теперь и сам Слуцкий решил обыграть эту тему, попутно откликнувшись на творчество трендовой группы Little Big.

В своём аккаунте он выложил отрывок из нашумевшего клипа музыкального коллектива на песню Uno. Как известно, с этой композицией Little Big планировали выступить на «Евровидении». Однако конкурс был отменён из-за пандемии коронавируса.

Внимание Слуцкого привлёк самый тучный член панк-поп-рейв-бэнда. «Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в «Евровидении». Найдёшь меня на этом видео? (это очень легко)», — подписал свой пост футбольный наставник.

Презентуя свой ролик в середине текущего месяца, Little Big запустили флешмоб #unovisionchallenge, предполагающий повторение характерных движений участников группы. После отмены «Евровидения» лидер коллектива Илья Прусикин дал старт новому флешмобу с хештегом #corUNOvirus. Данное начинание поддержал омский «Авангард». Креативные специалисты этого клуба, вылетевшего из плей-офф КХЛ ещё до приостановки розыгрыша Кубка Гагарина, представили собственную версию клипа на песню Uno.

Бодибилдер не смог пожениться на секс-кукле из-за коронавируса

Раньше мало кто мог предположить, что внимание фанатов всей планеты весной 2020 года будет приковано к чемпионату Белоруссии. Это одна из немногих лиг, продолжающих проводить матчи как ни в чём не бывало. Своего зрителя белорусское первенство нашло даже в далёкой Австралии.

Местные болельщики уже объявили об учреждении фан-клуба команды «Слуцк». Этот коллектив из 100-тысячного городка в 100 км к югу от Минска привлёк любителей футбола с другого конца Земного шара благодаря созвучности с английским словом, означающим женщину лёгкого поведения. Счастливые австралийцы постят мемы, в которых обыгрывают тему, и заготовили шаблоны для мерча.

В свою очередь, легендарная теннисистка Билли Джин Кинг похвасталась тренажёром для тренировок в домашних условиях. Кроме того, в своём аккаунте в Twitter она продемонстрировала, как играет на пианино.

«Искусство поможет нам пройти через всё это. Как же я люблю своё пианино. А что вы делаете, когда остаётесь дома?» — подписала пост 76-летняя экс-спортсменка.

The arts will get us through this. How I love my piano.



What have you been doing to stay busy at home? pic.twitter.com/4XaAy6tuFH — Billie Jean King (@BillieJeanKing) March 29, 2020

А вот бодибилдеру Юрию Толочко из Казахстана откровенно не позавидуешь. Ему пришлось отменить намеченное бракосочетание с силиконовой куклой Марго. В срыве необычной свадьбы тоже виноват коронавирус.

«Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом настроены решительно, настроение отличное», — написал оригинал в своём Instagram.

Борец-подросток задержал взрослого преступника

Пока паникуют многие взрослые, настоящим образцом хладнокровия проявил себя 16-летний борец из США Ханаан Бауэр. Несмотря на юный возраст, он уже имеет серьёзные успехи на ковре. Отменная подготовка позволила ему нейтрализовать преступника. О подвиге собственного сына в Facebook рассказала его мать Кара Гарретт Бауэр.

Утром в субботу парень услышал крики около АЗС в Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико. Неизвестный мужчина напал на выходившую из автобуса женщину и попытался похитить двух её малолетних детей.

«Этот человек зашёл в здание заправочной станции. Он был совершенно неуправляем. Он стал бить людей, устроил кровавое месиво. Сотрудники АЗС хотели остановить его — били метлой, бросали в него разными предметами. Но у них ничего не получилось», — отметила Бауэр.

Тогда на выручку пришёл Хаанан. Он бесстрашно вступил в схватку с безумцем, провёл бросок и скрутил нападавшего. До прибытия полицейских смелый подросток удерживал взрослого мужчину, не позволяя тому вырваться. Мать спортсмена убеждена, что он не только защитил детей, но и спас много жизней.

На инцидент уже отреагировал глава UFC Дэйна Уайт. Промоутер заявил о желании пообщаться с Бауэром после нормализации ситуации с коронавирусом.