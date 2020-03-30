Тарасов рассказал, сколько копил на элитную иномарку для своей супруги

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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил о том, что копил на подарок своей супруге Анастасии Костенко на протяжении четырёх лет.
Тарасов рассказал, сколько копил на элитную иномарку для своей супруги
  • РИА Новости

29 марта избраннице футболиста исполнилось 26 лет. По этому случаю восстанавливающийся после перелома ноги Тарасов подарил любимой элитную иномарку Porsche.

Фотографию с супругом и авто Костенко выложила в своём аккаунте в Instagram. В комментариях к посту одна из пользовательниц попыталась укорить Тарасова, что он делает дорогие подарки и при этом не платит алименты на содержание своего ребёнка от первого брака.

«Очень долго откладывал, четыре года», — ответил на это спортсмен.

Ранее сообщалось, что Роналду прогулялся с семьей по улицам Фуншала во время карантина.

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