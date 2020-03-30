Тарасов рассказал, сколько копил на элитную иномарку для своей супруги
- РИА Новости
29 марта избраннице футболиста исполнилось 26 лет. По этому случаю восстанавливающийся после перелома ноги Тарасов подарил любимой элитную иномарку Porsche.
Фотографию с супругом и авто Костенко выложила в своём аккаунте в Instagram. В комментариях к посту одна из пользовательниц попыталась укорить Тарасова, что он делает дорогие подарки и при этом не платит алименты на содержание своего ребёнка от первого брака.
«Очень долго откладывал, четыре года», — ответил на это спортсмен.
Ранее сообщалось, что Роналду прогулялся с семьей по улицам Фуншала во время карантина.