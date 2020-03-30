Тарасов рассказал, сколько копил на элитную иномарку для своей супруги

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил о том, что копил на подарок своей супруге Анастасии Костенко на протяжении четырёх лет.

29 марта избраннице футболиста исполнилось 26 лет. По этому случаю восстанавливающийся после перелома ноги Тарасов подарил любимой элитную иномарку Porsche.

Фотографию с супругом и авто Костенко выложила в своём аккаунте в Instagram. В комментариях к посту одна из пользовательниц попыталась укорить Тарасова, что он делает дорогие подарки и при этом не платит алименты на содержание своего ребёнка от первого брака.

«Очень долго откладывал, четыре года», — ответил на это спортсмен.

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