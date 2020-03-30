Роналду прогулялся с семьей по улицам Фуншала во время карантина

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был замечен на прогулке с детьми и своей избранницей Джорджиной Родригес во время карантина.
Роналду прогулялся с семьей по улицам Фуншала во время карантина
  • globallookpress.com

Согласно сообщению Twitter-аккаунта Telemundo Deportes, Роналду спокойно прохаживался по улицам португальского Фуншала. В этом городе нет строгих запретов по поводу нахождения на улице. Однако жителям рекомендуют оставаться дома. При этом людей просят соблюдать дистанцию по отношению друг к другу.

Ранее сообщалось, что Игнашевич собрал дом из Lego вместе с сыном и призвал всех оставаться дома.

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