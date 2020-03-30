Роналду прогулялся с семьей по улицам Фуншала во время карантина

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был замечен на прогулке с детьми и своей избранницей Джорджиной Родригес во время карантина.

Согласно сообщению Twitter-аккаунта Telemundo Deportes, Роналду спокойно прохаживался по улицам португальского Фуншала. В этом городе нет строгих запретов по поводу нахождения на улице. Однако жителям рекомендуют оставаться дома. При этом людей просят соблюдать дистанцию по отношению друг к другу.

😱 En medio de la crisis por el #COVIDー19 ¡ @Cristiano vuelve a estar en el ojo del huracán! 😷



🇵🇹 El crack de la @juventusfc fue captado dando un paseo con su pareja Georgina Rodríguez y tres de sus hijos por las calles de Funchal, Portugal. pic.twitter.com/XlpCvFh0mv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 29, 2020

Ранее сообщалось, что Игнашевич собрал дом из Lego вместе с сыном и призвал всех оставаться дома.