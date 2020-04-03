Испанский журналист отреагировал на слова Дзюбы о том, что он мечтает играть в «Реале»

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы, который заявил, что мечтает выступать в мадридском «Реале».

«Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Ровно как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдет», — цитирует Кастро «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Георгий Джикия примут участие в киберспортивном турнире РФС.