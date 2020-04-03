Испанский журналист отреагировал на слова Дзюбы о том, что он мечтает играть в «Реале»
- РИА Новости
«Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Ровно как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдет», — цитирует Кастро «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Дзюба провёл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дзюба и Георгий Джикия примут участие в киберспортивном турнире РФС.