Дзюба и Джикия примут участие в киберспортивном турнире РФС

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске турнира по интерактивному футболу.
Дзюба и Джикия примут участие в киберспортивном турнире РФС
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, все участники сыграют на вылет в FIFA 2020 и поборются за выход в финал, куда попадут восемь лучших игроков, которые вместе с капитанами составят четыре команды и сразятся за итоговую победу.

Капитанами команд станут футболисты сборной России Артём Дзюба и Георгий Джикия, а также комик Илья Соболев и артист T-killah.

Отмечается, что победители турнира, получившего название «Мегафон — Киберфутбольный фестиваль «Наши парни», получат шанс попасть в основной этап отбора в сборную России по киберфутболу.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант сыграет на киберспортивном турнире, организованном лигой.

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