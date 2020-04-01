Двукратный чемпион НБА Дюрант сыграет на киберспортивном турнире, организованном лигой

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила состав участников организованного лигой киберспортивного турнира.

Турнир стартует 3 апреля. В список из 16 участников вошли Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Трей Янг («Аталанта Хоукс»), Хассан Уйатсайд («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Девин Букер («Финикс Санз»), Андре Драммонд («Кливленд Кавальерс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Монтрезл Харрелл («Лос-Анджелес Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»), Деандре Эйтон («Финикс Санз»), Демаркус Казинс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Майкл Портер («Денвер Наггетс»), Руи Хачимура («Вашингтон Уизардс»), Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз») и Деррик Джонс («Майами Хит»).

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что игроки клубов НБА могут потерять до 25% зарплаты в случае отмены сезона.