Игроки клубов НБА могут потерять до 25% зарплаты в случае отмены сезона

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и профсоюз игроков обсуждают возможность удержания до 25% заработной платы баскетболистов в случае отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата.
Игроки клубов НБА могут потерять до 25% зарплаты в случае отмены сезона
  • Reuters

Как сообщает ESPN, лига пока не нацелена на отмену оставшихся матчей сезона, приостановленного из-за коронавируса, однако руководство НБА хочет быть готово к такому сценарию развития событий.

Отмечается, что пандемия коронавируса квалифицируется как форс-мажор и, согласно коллективному соглашению, игроки будут терять примерно 1% от зарплаты за каждый отменённый матч.

На данный момент лига удерживает 10% выплат, которые вернут баскетболистам в случае возобновления регулярного чемпионата, но при этом договорённости по данному вопросу стороны пока не достигли, поэтому денежные средства заморозили условно.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что ESPN представит документальный фильм о Джордане 19 апреля.

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