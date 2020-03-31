ESPN представит документальный фильм о Джордане 19 апреля

Американский телеканал ESPN 19 апреля представит документальный сериал о клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» 1990-х годов.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

Сериал, получивший название The Last Dance — «Последний танец», — расскажет ранее не обнародованные истории о легенде баскетбола Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз», с которой он шесть раз стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что НБА планирует организовать киберспортивный турнир, участвовать в котором будут только игроки лиги.