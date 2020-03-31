НБА планирует организовать киберспортиный турнир, участвовать в котором будут только игроки лиги

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) работает над организацией киберспортивного турнира, участвовать в котором будут только игроки лиги.
НБА планирует организовать киберспортиный турнир, участвовать в котором будут только игроки лиги
  • Reuters

Как сообщает Bleacher Report, соревнования по NBA 2K будут могут стартовать уже в начале апреля.

Планируется транслировать турнир по телеканалу ESPN.

Среди возможных участников, которыми, должны стать звёзды НБА, называют центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Стив Керр не исключил, что «Голден Стэйт» не будет доигрывать сезон НБА.

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