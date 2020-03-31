НБА планирует организовать киберспортиный турнир, участвовать в котором будут только игроки лиги
- Reuters
Как сообщает Bleacher Report, соревнования по NBA 2K будут могут стартовать уже в начале апреля.
Планируется транслировать турнир по телеканалу ESPN.
Среди возможных участников, которыми, должны стать звёзды НБА, называют центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее Стив Керр не исключил, что «Голден Стэйт» не будет доигрывать сезон НБА.