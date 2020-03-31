Керр не исключил, что «Голден Стэйт» не будет доигрывать сезон НБА
- Reuters
«Послушайте, для «Уорриорз» этот сезон по сути закончился. Если НБА решит его возобновить после паузы, очень маловероятно, что мы будем доигрывать матчи регулярного чемпионата, учитывая, в каком цейтноте они будут проходить. Но кто знает», — приводит слова Керра NBC Sports.
Он также посочувствовал командам, которые прикладывали все свои силы в борьбе за чемпионство.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
На момент остановки сезона «Уорриорз» занимает последнее, 15-е место в Западной конференции НБА с показателем 15 побед и 50 поражений.
Ранее баскетболист «Бостона» Смарт сообщил, что вылечился от коронавируса.