Баскетболист «Бостона» Смарт сообщил, что вылечился от коронавируса

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Маркус Смарт заявил, что вылечился от коронавируса.
Баскетболист «Бостона» Смарт сообщил, что вылечился от коронавируса
  • Reuters

«По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса. Спасибо всем за то, что переживали и молились за меня, я делаю то же самое за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь!», — написал Смарт в своём Twitter.

20 марта пресс-служба «Бостона» подтвердила один случай заражения коронавирусом среди своих игроков, не разглашая имя заболевшего, после чего Смарт подтвердил, что речь идет о нём.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что владелец «Нью-Йорк Никс» заразился коронавирусом.

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