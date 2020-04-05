Агенты опровергли информацию, что Смолов покинул Испанию без разрешения «Сельты»

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Компания ProSports Management, представляющая интересы российского нападающего «Сельты» из Виго Фёдора Смолова, опровергла информацию о том, что игрок покинул Испанию и вылетел в Россию без разрешения клуба.
Агенты опровергли информацию, что Смолов покинул Испанию без разрешения «Сельты»
  • globallookpress.com

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Фёдор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернётся в Виго с опозданием», — приводит слова представителя ProSports Management «Спорт-Экспресс».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой».

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