Агенты опровергли информацию, что Смолов покинул Испанию без разрешения «Сельты»
- globallookpress.com
«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Фёдор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернётся в Виго с опозданием», — приводит слова представителя ProSports Management «Спорт-Экспресс».
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.
Ранее сообщалось, что Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой».