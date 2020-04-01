Пропустят сезон: Приморский край лишил ХК «Адмирал» и ФК «Луч» финансирования из-за коронавируса

«Адмирал» не примет участия в чемпионате КХЛ сезона-2020/21, а средства на финансирование команды будут перенаправлены в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Приморского края. От этого решения пострадали и другие клубы региона. Почему пандемия может стать причиной глубокого кризиса в российском спорте — в материале RT.

В Министерстве физической культуры и спорта Приморского края сообщили, что регион вынужден перенаправить средства, рассчитанные на финансирование спортивных команд, в резервный фонд на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Это решение обусловлено тем, что в настоящее время ряд соревнований приостановлен на неопределённый срок и нет никакой конкретной информации, когда они будут возобновлены.

Подобные шаги не могли не оказать влияния на сами клубы. Так, футбольный «Луч» гарантированно покинет ФНЛ и проведёт следующий сезон в третьем по силе футбольном дивизионе страны — ПФЛ, а «Адмирал» и вовсе покинет розыгрыш КХЛ. При этом коллектив из Хабаровска не примет участия даже в чемпионате ВХЛ, втором по значимости на территории страны согласно существующей системе.

«В КХЛ «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодёжные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. ФК «Луч» перейдёт в третий дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодёжный проект баскетбольного «Спартака-Приморье» будет выступать в чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа», — говорится в официальном заявлении на сайте Минспорта региона.

Также отмечается, что «Приморочка-2» будет выступать в Первой лиге чемпионата России по волейболу среди женщин, а «Приморочка-3» — в дальневосточных соревнованиях среди игроков не старше 14 лет.

Как оказалось, в самих клубах были удивлены решением руководства региона ограничить финансирование. Так, в пресс-службе «Адмирала» заявили, что готовились к выступлению в следующем регулярном чемпионате КХЛ и это сообщение «стало сюрпризом». Между тем директор «Луча» Евгений Стрижиченко назвал данную инициативу «непопулярной, но разумной».

«Играть в ФНЛ в условиях Дальнего Востока — это серьёзные финансовые затраты. Помимо напряжения со стороны властей, для которых это проблема, необходимы внебюджетные средства. Без этого в ФНЛ делать нечего. Мы вынуждены принять это решение края и работать дальше», — цитирует Стрижиченко Sportbox.

Стоит напомнить, что «Адмирал» был основан в 2013 году и с того момента регулярно выступал под эгидой КХЛ. За свою недолгую историю команда трижды пробивалась в плей-офф, но ни разу не смогла преодолеть барьер первого раунда. Последние три сезона владивостокский коллектив не оказывался в числе 16 сильнейших, но сумел избежать судьбы новокузнецкого «Металлурга» и не попасть под сокращение. При этом ещё в декабре 2018-го говорилось о возможном исключении «моряков» из чемпионата, но тогда руководству региона удалось погасить задолженности и сохранить клуб на плаву.

Что касается «Луча», то на протяжении последних семи сезонов он выступает в Футбольной национальной лиге. Команда не может похвастаться высокими результатами и либо сражается за выживание, либо находится в середине таблицы. Самый яркий период в истории «тигров» пришёлся на 2006—2008 годы, которые команда провела в Премьер-лиге. В свой первый год пребывания в высшем дивизионе подопечные Сергея Павлова заняли седьмое место, но после этого заметно сбавили и не смогли закрепиться в числе лучших.

В нынешнем положении проблемы «Адмирала» и «Луча» вряд ли вызывают удивление. В связи с распространением коронавируса ущерб несут даже гранды мирового футбола, обладающие огромными бюджетами и поддержкой со стороны спонсоров. В этом случае решение региона сократить финансирование спортивных клубов и пустить эти средства на более важные цели выглядит вполне объяснимым. Особенно если учитывать тот факт, что коллективы не борются за высокие места и не обеспечивают серьёзный приток болельщиков на трибуны.

Также по теме Перед угрозой банкротства: футболисты «Ювентуса» согласились на снижение зарплат из-за коронавируса Руководство туринского «Ювентуса» достигло соглашения с футболистами команды и главным тренером Маурицио Сарри о временном сокращении...

За последние несколько дней уже стало известно, что о самоликвидации объявили семикратный чемпион Словакии по футболу «Жилина» и эстонский БК «Калев». Коронавирус лишил их спонсорских премий и возможности зарабатывать, а контракты игроков, тренерского штаба и других работников оказались непосильной ношей.

В России же в последние годы клубы испытывали сложности и без коронавируса. Достаточно вспомнить пример обанкротившегося «Анжи», с трудом завершившего прошедший сезон и после этого опустившегося сразу в ПФЛ. Годом ранее был расформирован «Тосно», напоследок взявший Кубок России. До этого были примеры «Амкара», «Кубани» и других. В итоге за последние годы исчезло около 60 коллективов, а некоторые болельщики даже в шутку объявили о создании Футбольной небесной лиги.

Можно не сомневаться, что вскоре ситуация с сокращением финансирования коснётся и других спортивных клубов страны, футбольных в частности. Благосостояние многих зависит от региональных бюджетов, а в нынешних условиях ждать помощи от них не приходится. При этом команды должны выплачивать зарплату своим игрокам и другим работникам, что лишь загоняет их в долговую яму.

Так, в Счётной палате Самарской области уже сообщили, что «Крылья Советов» в скором времени могут последовать примеру «Жилины». Как сообщили специалисты, финансирование коллектива из бюджета области не приносит нужных результатов.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идёт вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут. Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — цитирует аудиторов 63.ru

В тяжёлом положении могут оказаться не только середняки, но и гранды. Скорее всего, им удастся избежать судьбы «Адмирала» и «Луча», но определённые коррективы внести придётся.

Возможно, всё это приведёт к тому, что российские клубы в ближайшее время возьмут на вооружение опыт зарубежных коллег и более основательно подойдут к вопросу сокращения зарплат спортсменов. В частности, на подобные меры уже решились «Ювентус» и «Барселона».