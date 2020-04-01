Правительство Приморья сообщило, что «Адмирал» не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ
- © hcadmiral.ru
«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределённый срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», — говорится в заявлении.
Отмечается, что данное решение не затронет юношеские и детские команды.
В заявлении подчёркивается, что владивостокский «Адмирал», основанный в 2013 году, не выступит в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне, однако молодёжные команды и ДЮСШ продолжат работу.
Ранее сообщалось, что Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса».