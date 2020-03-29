Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса»

Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов, слова которого передаёт РИА Новости.

«Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается. Просто нужна нам неделя-две ещё, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно», — добавил Якубов.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» перед сезоном-2019/20. Под его руководством команда заняла первое место в Восточной конференции и сумела выйти во второй раунд плей-офф.

25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что хоккеист СКА Барабанов на следующей неделе приступит к переговорам с клубами НХЛ.