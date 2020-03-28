СМИ: Хоккеист СКА Барабанов на следующей неделе приступит к переговорам с клубами НХЛ

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Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов на следующей неделе начнёт переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
СМИ: Хоккеист СКА Барабанов на следующей неделе приступит к переговорам с клубами НХЛ
  • Reuters

Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер, интерес к 25-летнему форварду проявляли 20 клубов НХЛ, но при этом нет никаких гарантий, что Барабанов достигнет договорённости с одним из них.

Барабанов является воспитанником СКА. Он дебютировал в основном составе в сезоне-2013/14. С тех пор он сыграл в 330 матчах КХЛ, в которых набрал 160 (73 + 87) очков, и дважды завоевал Кубок Гагарина.

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