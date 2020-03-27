Посол США поблагодарил Россию за Овечкина

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Посол США в Москве Джон Салливан поблагодарил Россию за возможность наблюдать за игрой нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Посол США поблагодарил Россию за Овечкина
  • Reuters

«То, что объединяет американцев и россиян, — это хоккей. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне. Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом, как Овечкин. И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли — о хоккее», — приводит слова Салливана РИА Новости.

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первыми номером и на протяжение всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб — 706.

Ранее Овечкин признался, что ему становится страшно от ситуации с коронавирусом.

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