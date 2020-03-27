Овечкин признался, что ему становится страшно от ситуации с коронавирусом

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о распространении коронавируса.
Овечкин признался, что ему становится страшно от ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«Сейчас тяжёлая ситуация. Она пугает не только нас, но всех людей. Как только задумываешься о том, что происходит в мире, становится страшно», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Он заявил, что в связи с ситуацией не думает о своих голах в погоне за снайперским рекордом Уайна Гретцки.

«Сейчас я думаю только о том, что могу сделать для безопасности моей семьи, и хочу, чтобы всё поскорее закончилось», — подчеркнул Овечкин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта число заражений в США превысило 85 тыс., скончались более 1,2 тыс. человек.

Ранее российский боксёр Сергей Липинец рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

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