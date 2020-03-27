Российский боксёр Липинец рассказал о ситуации с коронавирусом в США

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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе российский боксёр Сергей Липинец рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в США.
Российский боксёр Липинец рассказал о ситуации с коронавирусом в США
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Сходить в магазин в США можно. Власти не обязывают сидеть дома… Но на дорогах пробок вообще нет. Довольно много людей на океане: бегают, катаются на велосипедах», — приводит слова Липинца «Матч ТВ».

Он отметил, что прилететь в страну в настоящее время могут только граждане США, а также заявил, что кафе и рестораны уже неделю закрыты и работают навынос.

«К магазинам, бывает, выстраивается очередь. А туалетной бумаги вообще нет. Воду продают только одну упаковку на человека», — сказал Липинец.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта число заражений в США превысило 85 тыс., скончались более 1,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что баскетболист НБА Кристиан Вуд выздоровел от коронавируса.

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