В «Адмирале» удивлены сообщением о неучастии клуба в следующем сезоне КХЛ

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» удивлён сообщением правительства Приморского края о том, что команда не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию.

Ранее правительство Приморья сообщило, что «Адмирал» не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ.