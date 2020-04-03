Смолов: пока в Москву мне нельзя

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», рассказал, что пока не может вернуться в Москву из-за коронавируса.

«Пока мне в Москву нельзя. Я спрашиваю у клуба раз в 1—3 дня. Но клубы хотят подстраховаться. Ждут решения лиги относительно возобновления сезона. Изначально планировали начать тренироваться 30 апреля, а возобновить чемпионат — 15 мая. Но уже это невозможно. Уверен, что карантин продлят как минимум до конца апреля. Тренироваться, наверное, начнём не раньше, чем вторая половина мая», — заявил Смолов в прямом эфире в Instagram Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне российский форвард провёл за «Сельту» шесть матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Смолов сравнил уровень РПЛ с Примерой.