Смолов сравнил уровень РПЛ с Примерой

Форвард сборной России Фёдор Смолов, на правах аренды выступающий за испанскую «Сельту», рассказал о различиях между футболом в Примере и Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На самом деле между футболом здесь и в России большая разница. Она в том, что в Испании играют компактно, с высокой интенсивностью, постоянно меняются скорости, всё происходит очень быстро. Думаю, что это главное отличие. И индивидуально игроки более техничные и мастеровитые», — заявил Смолов, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» на YouTube-канале.

Права на форварда принадлежат московскому «Локомотиву». У «Сельты» есть опция выкупа футболиста по окончании аренды.

Ранее Смолов рекомендовал «Сельте» обратить внимание на Головина.