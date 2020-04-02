Смолов сравнил уровень РПЛ с Примерой

Короткая ссылка
Форвард сборной России Фёдор Смолов, на правах аренды выступающий за испанскую «Сельту», рассказал о различиях между футболом в Примере и Российской премьер-лиге (РПЛ).
Смолов сравнил уровень РПЛ с Примерой
  • Reuters

«На самом деле между футболом здесь и в России большая разница. Она в том, что в Испании играют компактно, с высокой интенсивностью, постоянно меняются скорости, всё происходит очень быстро. Думаю, что это главное отличие. И индивидуально игроки более техничные и мастеровитые», — заявил Смолов, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» на YouTube-канале.

Права на форварда принадлежат московскому «Локомотиву». У «Сельты» есть опция выкупа футболиста по окончании аренды.

Ранее Смолов рекомендовал «Сельте» обратить внимание на Головина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить