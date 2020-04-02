Смолов сравнил уровень РПЛ с Примерой
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«На самом деле между футболом здесь и в России большая разница. Она в том, что в Испании играют компактно, с высокой интенсивностью, постоянно меняются скорости, всё происходит очень быстро. Думаю, что это главное отличие. И индивидуально игроки более техничные и мастеровитые», — заявил Смолов, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» на YouTube-канале.
Права на форварда принадлежат московскому «Локомотиву». У «Сельты» есть опция выкупа футболиста по окончании аренды.
Ранее Смолов рекомендовал «Сельте» обратить внимание на Головина.