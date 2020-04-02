Смолов рекомендовал «Сельте» обратить внимание на Головина
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я бы назвал Александра Головина. Это очень хороший футболист. Думаю, вы его знаете, он выступает за «Монако». Он «восьмёрка», очень хорош при контратаках, отличный игрок», — заявил Смолов, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» в YouTube-канале.
Смолов выступает за испанский клуб на правах аренды, права на него принадлежат московскому «Локомотиву».
Ранее сообщалось, что Смолов высоко оценил новый альбом рэпера Pharaoh.