Смолов рекомендовал «Сельте» обратить внимание на Головина

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Форвард сборной России Фёдор Смолов, на правах аренды выступающий за «Сельту», рекомендовал испанскому клубу подписать своего партнёра по национальной команде Александра Головина, играющего за «Монако».
Смолов рекомендовал «Сельте» обратить внимание на Головина
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я бы назвал Александра Головина. Это очень хороший футболист. Думаю, вы его знаете, он выступает за «Монако». Он «восьмёрка», очень хорош при контратаках, отличный игрок», — заявил Смолов, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» в YouTube-канале.

Смолов выступает за испанский клуб на правах аренды, права на него принадлежат московскому «Локомотиву».

Ранее сообщалось, что Смолов высоко оценил новый альбом рэпера Pharaoh.

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