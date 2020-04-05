Критика Линекера в адрес Трампа, ограбление Коула и ДТП с Грилишем: какие скандалы произошли в АПЛ во время карантина

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер воспользовался эскорт-услугами во время карантина, а хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил условия самоизоляции и попал в ДТП. Легендарный футболист Гари Линекер выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Между тем бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Эшли Коул стал жертвой ограбления.

Развлечения Уокера

Каждый спортсмен по-своему относится к режиму самоизоляции во время пандемии коронавируса. Если одни неукоснительно соблюдают предписания и делают всё возможное, чтобы оградить себя и своих близких от инфекции, то другие не столь бдительны. Так, защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер вместе с другом пригласил к себе домой двух девушек лёгкого поведения.

По информации издания The Sun, сотрудницы сферы эскорта прибыли к дому футболиста около 22:30 вторника, 31 марта, и пробыли там около трёх часов. При этом на пороге их встретил друг спортсмена, а сам Уокер в надежде скрыть свою личность представился как Кай. Возможно, поведение действующего чемпиона Англии так бы и осталось без внимания, но одна из девушек узнала его. Масла в огонь добавило то, что после этого атлет опубликовал на своей странице в социальных сетях видеобращение, в котором призывал болельщиков оставаться дома и соблюдать карантин.

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После того как в британской прессе появились сведения, чем Уокер занимается на карантине, футболист опубликовал официальное заявление, в котором извинился за своё поведение.

«Пользуясь возможностью, хочу принести публичные извинения за то, как повёл себя на прошлой неделе. Понимаю, что я, будучи профессиональным футболистом, несу ответственность за то, какой пример подаю другим. Хочу попросить прощения у семьи, друзей, клуба, болельщиков и общественности, что подвёл их», — заявил спортсмен.

При этом вполне может получиться так, что извинений окажется недостаточно. Как заявили в пресс-службе «Манчестер Сити», в команде были крайне разочарованы поведением своего игрока и намерены рассматривать вопрос о возможном штрафе Уокера за нарушение карантина.

Неудачная поездка Грилиша

Между тем капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш также нарушил условия карантина и отправился к своему другу в Диккенс Хит, что в городе Солихалл. Как и в случае с Уокером, эти действия игрока вполне могли остаться незамеченными, но в дело вмешался случай. Хавбек не справился с управлением, вследствие чего его автомобиль Range Rover врезался в две припаркованные машины марки Mercedes.

Грилиш признал свою вину и пообещал оплатить ремонт хозяевам припаркованных автомобилей, но вряд ли сумеет избежать наказания от клуба. В «Астон Вилле» уже отреагировали на поведение хавбека и заверили, что игрок понесёт не только дисциплинарное наказание, но и будет оштрафован. При этом средства будут пожертвованы благотворительной организации, оказывающей помощь медицинским учреждениям в Бирмингеме.

Истории Грилиша и Уокера похожи ещё и по той причине, что футболист «львов» также призывал фанатов соблюдать карантин и по мере возможности оставаться дома. Правда, в отличие от коллеги из «Манчестер Сити», он опубликовал это сообщение не после инцидента, а за сутки до происшествия. Впоследствии Джеку пришлось вновь обращаться к болельщикам, но уже с извинениями.

«Знаю, что сейчас каждому очень тяжело так долго сидеть дома. Мне позвонил друг и позвал к себе, а я по глупости согласился. Не хочу, чтобы кто-то совершал подобную ошибку, поэтому призываю всех оставаться дома и соблюдать озвученные правила и предписания... Надеюсь, все примут мои извинения, и мы сможем оставить это в прошлом. Хочется верить, что скоро, когда это всё закончится, мы снова будем наслаждаться жизнью», — заявил Грилиш.

Ограбление Коула

В отличие от своих коллег по спорту, Эшли Коул сам стал жертвой нарушителей закона. По информации британских СМИ, грабители вломились в дом экс-защитника «Арсенала» и «Челси» и похитили украшения, принадлежавшие игроку и его девушке. Сам спортсмен подтвердил, что стал жертвой нападения, но отказался раскрывать подробности инцидента. При этом в прессе появились слухи, что злоумышленники угрожали ему и привязали к стулу.

В настоящее время ведётся расследование произошедшего, но официальных заявлений от полиции не поступало. На данный момент не разглашается, как был нанесён ущерб. Источники же полагают, что нападение на дом футболиста не было случайностью, его спланировали заранее. В частности, некоторые считают, что Коул пострадал от рук преступника по прозвищу Ночной Дозорный. Говорится, что тот уже успел ограбить 12 домов богатых людей, а общая сумма похищенного составила £10 млн.

Критика в адрес Трампа

Тем временем легендарный английский футболист Гари Линекер остро отреагировал на слова президента США о том, что его ежедневные брифинги на тему коронавируса пользуются популярностью у телеаудитории, привлекая к экранам в среднем по 8,5 млн человек.

«Это невероятно даже по его умопомрачительно бессердечным и самовлюблённым меркам. Граждане его страны умирают, а он пишет о своих рейтингах», — указал Линекер на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что Линекер позволяет себе язвительные комментарии в адрес Трампа не в первый раз. Так, в январе он называл президента США «единственным человеком, который пытается помешать «Ливерпулю» выиграть чемпионат Англии». Так англичанин прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ещё один язвительный выпад в исполнении экс-нападающего «Барселоны» датирован декабрём 2018-го. Тогда он прокомментировал заявление Трампа в Twitter, в котором тот сказал, что «Америка снова уважаема».

«Ты шутишь», — написал Линекер на русском языке.

Even by his mind-bogglingly heartless, narcissistic levels this is extraordinary. His countrymen and women are dying and he’s tweeting about his ratings. https://t.co/AUnRIXncoA — Gary Lineker (@GaryLineker) March 29, 2020

Доигровка сезона АПЛ

В настоящее время одним из главных вопросов для всех футбольных клубов планеты является завершение первенств сезона-2019/20. Из-за угрозы распространения коронавируса почти все турниры были приостановлены, и на данный момент не существует гарантий, что спортсмены смогут вернуться на поле до осени. Тем не менее в АПЛ пытаются найти выход из ситуации, чтобы обезопасить себя от выплаты огромной неустойки. В том случае, если сезон не будет доигран, долг лиги по телевизионному контракту может составить £762 млн.

В связи с этим в настоящее время поступают различные предложения о том, каким образом провести оставшиеся 92 матча чемпионата. По информации The Athletic, одна из команд АПЛ выступила с предложением отправиться в Китай и завершить сезон именно там. Отмечается, что в Поднебесной игроки будут в безопасности, а местная инфраструктура позволит обеспечить трансляции уровня Премьер-лиги. Тем не менее остальные 19 коллективов не поддержали данную инициативу.

Однако The Independent сообщает, что существует ещё один вариант доигровки сезона. Отмечается, что встречи могут пройти не на стадионах, а на изолированных от болельщиков площадках, например тренировочных базах. Причём каждая из них будет транслироваться по телевидению. Таким образом, клубы смогут завершить чемпионат и избежать штрафа, футболисты — избежать сокращения зарплат и вновь заниматься любимым делом, а болельщики — наслаждаться спортом без риска для здоровья.