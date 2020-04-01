Экс-звезду сборной Англии по футболу Коула связали и ограбили люди в масках и камуфляже

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Особняк знаменитого в недавнем прошлом футболиста сборной Англии, а также лондонских «Челси» и «Арсенала» Эшли Коула подвергся налёту неустановленных лиц.

Как сообщает The Sun, преступники в камуфляже и балаклавах пробрались в жилище экс-спортсмена через заднюю дверь. После угроз они привязали Коула к стулу, забрали драгоценности и скрылись с награбленным. Потерпевший отказался комментировать ситуацию журналистам. Сумма причинённого Коулу ущерба также не называется.

Ранее сообщалось, что бразилец Роналдиньо сыграл в футволей во время тюремной отсидки в Парагвае.

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