Бразилец Роналдиньо сыграл в футволей во время тюремной отсидки в Парагвае

Чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо, отбывающий наказание в парагвайской тюрьме, сыграл в футволей.

Видео матча с участием звёздного бразильца выложил в своём Twitter-аккаунте блогер Ральф Ханна. Судя по всему, Роналдиньо соперничал с другими заключёнными. По правилам футволея необходимо перекидывать мяч через волейбольную сетку любыми частями тела, кроме рук. Арестанты играли на песчаной площадке, а под деревом за их действиями наблюдали другие люди. Внешне матч ничем не отличался от тех, которые обычно происходят на пляжах.

Happy Sunday - here is Ronaldinho playing “piki volley” in Paraguayan prison. pic.twitter.com/SLfTbj93IU — Ralph Hannah (@paraguayralph) March 29, 2020

Роналдиньо и его брат были задержаны в Парагвае с поддельными паспортами и помещены в СИЗО. Позже срок ареста был продлён до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что парагвайский суд не отпустил Роналдиньо из тюрьмы под залог в €1,5 млн.