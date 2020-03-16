СМИ: Парагвайский суд не отпустил Роналдиньо из тюрьмы под залог в €1,5 млн

Адвокаты экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не сумели добиться освобождения своего клиента под залог в размере €1,5 млн.

Об этом сообщает UOL. Парагвайский судья Густаво Амарилла счёл сумму в €1,5 млн недостаточной, учитывая финансовое состояние арестованного.

В случае достижения соглашения с парагвайской системой правосудия Роналдиньо и его брату позволят жить в небольшой квартире в Асунсьоне. Поскольку власти страны опасаются, что подозреваемые могут попытаться покинуть страну, квартира будет находиться под постоянным наблюдением.

Роналдиньо и его брат были задержаны в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами и помещены в СИЗО. Позже для них был продлён срок ареста до шести месяцев.

Ранее в сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме.