СМИ: Парагвайский суд не отпустил Роналдиньо из тюрьмы под залог в €1,5 млн

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Адвокаты экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не сумели добиться освобождения своего клиента под залог в размере €1,5 млн.
СМИ: Парагвайский суд не отпустил Роналдиньо из тюрьмы под залог в €1,5 млн
  • Reuters

Об этом сообщает UOL. Парагвайский судья Густаво Амарилла счёл сумму в €1,5 млн недостаточной, учитывая финансовое состояние арестованного.

В случае достижения соглашения с парагвайской системой правосудия Роналдиньо и его брату позволят жить в небольшой квартире в Асунсьоне. Поскольку власти страны опасаются, что подозреваемые могут попытаться покинуть страну, квартира будет находиться под постоянным наблюдением.

Роналдиньо и его брат были задержаны в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами и помещены в СИЗО. Позже для них был продлён срок ареста до шести месяцев.

Ранее в сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме.

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