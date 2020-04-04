Съёмка в клипе Бузовой, появление на обложке журнала и откровения о сыне: чем занимается Овечкин в самоизоляции

Российский хоккеист Александр Овечкин, как и другие звёзды мирового спорта, во время пандемии коронавируса находится в самоизоляции. Тем не менее за последнее время он успел сняться в новом клипе Ольги Бузовой, попасть на обложку модного журнала и рассказать о своём сыне. Между тем читатели NBC признали его лучшим голеадором в истории НХЛ. Как Овечкин проводит время на карантине — в материале RT.

Сезон в Национальной хоккейной лиге всё ещё находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Звёздам хоккея в США и Канаде приходится коротать время дома, соблюдая карантин. Болельщикам же остаётся только наблюдать, чем в столь непростое время занимаются их кумиры, вынужденные жить без спорта.

К Александру Овечкину как к одному из главных символов НХЛ приковано особое внимание. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» заперт у себя дома в столице США вместе с женой Анастасией Шубской и сыном Сергеем. Тем не менее новости о его жизни продолжают поступать с той же частотой, что и в разгар регулярного чемпионата.

Так, Овечкин за время самоизоляции успел сняться в новом видеоклипе Ольги Бузовой на песню «Давай останемся дома». Правда, для этого ему не пришлось нарушать карантин — на несколько секунд хоккеист появляется в ролике, находясь в домашней обстановке вместе с семьёй. Кроме Овечкина, в клипе фигурируют и несколько других российских спортсменов — футболисты Павел Погребняк, Александр Самедов, Роман Павлюченко.

Интересно, что это уже не первый опыт сотрудничества Овечкина и Бузовой. Обладатель Кубка Стэнли уже снимался в клипе на песню «Чемпионы», и тогда его роль была чуть более значительной — он позировал в свитере сборной России на ледовой площадке.

На днях Овечкин во второй раз появился на обложке американского модного журнала DC Modern Luxury — первый был в 2016 году. Журнал организовал Овечкину фотосессию и опубликовал небольшую заметку с коротким интервью.

Нападающий рассказал, что если бы мог вернуться в прошлое, то наказал бы самому себе наслаждаться каждой минутой. По его словам, лучшим в его жизни стал совет в первую очередь думать о семье. Самым безумным поступком Овечкин назвал купание в фонтане после победы в Кубке Стэнли. Он также признался, что через десять лет хочет оказаться на пляже.

Кроме того, Овечкин ответил на несколько вопросов на YouTube-канале Men’s Journal. Так, он признался, что недавно был близок к тому, чтобы заплакать после просмотра мелодрамы «Дневник памяти».

«Я не то чтобы плакал, но чувствовал, как подступает к горлу ком. Я посмотрел на Настю — она плакала. И я подумал, что мне нужно что-то сделать, как-то отвлечься», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Хоккеист также рассказал, чем может вывести свою жену. Оказалось, супруга не выносит, когда он увлекается видеоиграми.

«Настя просто ненавидит, когда я играю в какие-нибудь игры на моём телефоне перед сном. Это выводит её из себя... Но у меня не то чтобы привязанность к этим штукам — мне просто нравятся компьютерные игры», — признался Овечкин.

Овечкин также рассказал, что начал учить своего полуторагодовалого сына обращаться с клюшкой и шайбой, однако в силу возраста у маленького Сергея ещё не всё получается.

«Он просто обожает класть что-то на клюшку и очень злится, когда оно падает. Я показываю ему, как обращаться с шайбой. Он сразу же начинает улыбаться. Я даю ему клюшку, чтобы он попробовал, но у него не получается держать равновесие и балансировать. Он сразу же начинает плакать», — сказал хоккеист.

Не забыл Овечкин рассказать и об игроках, которые больше всего поразили, когда он оказался в НХЛ. Таких оказалось сразу трое.

«Первый — Яромир Ягр. Он начал играть в 17 и делает это до сих пор. Ещё Джо Торнтон и Здено Хара. Им уже по 40 лет, и они тоже всё ещё в форме — показывают хороший хоккей. Это удивительно», — признался капитан «Вашингтона».

Интересно, что одного из своих кумиров Овечкин обошёл в опросе NBC, в котором болельщикам предлагалось определить лучшего голеадора в истории НХЛ. Российский хоккеист занял первое место, опередив не только Ягра, но и Бретта Халла, Марка Мессье, Уэйна Гретцки, Марио Лемье, Фила Эспозито и Горди Хоу.

На данный момент неизвестно, когда Овечкину удастся подтвердить своё новое «звание» и вместе с остальными игроками НХЛ вернуться на лёд. Ситуация должна проясниться после встречи президента США Дональда Трампа с руководителями североамериканских профессиональных лиг, которая запланирована на 4 апреля. Сезон в НХЛ ещё не отменён, и у болельщиков есть надежда на то, что новый обладатель Кубка Стэнли всё-таки будет определён.