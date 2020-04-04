«Испытание COVID-19 выдержат не все»: Чесноков о застое в теннисе и возможной отмене сезона

Пандемия коронавируса может нанести серьёзный удар по миру тенниса, считает полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков. В интервью RT он выразил мнение, что далеко не всем спортсменам удастся найти мотивацию и продолжать поддерживать форму в условиях самоизоляции. Эксперт считает, что многие атлеты сдадут свои позиции. При этом он отмечает, что из-за замедления экономики небольшие теннисные турниры могут лишиться спонсоров и часть их них придётся отменить.

— Насколько мощный удар нанесла по теннису пандемия коронавируса?

— Сложно представить, что может быть хуже и cпровоцировать больший застой, чем нынешняя ситуация. Думаю, пострадают все, а не только те, кто связаны со спортом. Экономика уже ползёт вниз, жизнь застыла, а для роста жизненно необходимо движение. Но на месте атлетов я продолжал бы работать и делал бы всё, чтобы сохранить форму.

— Какие последствия окажет на ATP и WTA туры распространение инфекции?

— На лидерах мирового рейтинга эта ситуация скажется в меньшей степени, потому что у них есть возможность поддерживать себя в тонусе. Всегда найдутся те, кто готов им помочь, предоставить корты. Например, знаю, что Новак Джокович тренируется рядом с домом, не нарушая карантин. Думаю, у других лидеров условия не хуже. Что касается теннисистов с более низким рейтингом, то с ними всё гораздо сложнее. Ведь основная база закладывается в межсезонье — с конца ноября по декабрь. Что им делать сейчас, не совсем понятно.

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— Психологические аспекты в период вынужденного простоя сильно влияют?

— Да. Мне лично приходится заставлять своих подопечных бегать кроссы в самоизоляции. Без этого никак. Представьте, каково им мотивировать себя, не зная, что будет через месяц? В обычное время календарь теннисистов расписан на год. А сейчас все оказались в ситуации, когда сидят по домам и просто ждут разрешения вернуться к привычному образу жизни.

— Что можно посоветовать спортсменам в такой ситуации?

— Необходимо себя пересиливать, продолжать работать, несмотря ни на что. Поэтому мне будет очень интересно наблюдать за тем, кто из пандемии выйдет с минимальными потерями, не прогнётся под прессом обстоятельств. Растерять форму можно очень быстро. А чтобы вернуться на прежний уровень и остаться на вершине, необходимо готовить себя годами и продолжать пахать. Уверен, некоторые игроки не выдержат испытания и вынуждены будут сдать позиции. На коне останутся лишь настоящие фанаты своего дела вроде Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Они не позволят себе расслабиться.

— Даниил Медведев входит в число «пахарей»?

— Сложно ответить с уверенностью. В любом случае, ему будет непросто вернуть те кондиции, которые были год назад. Тогда он вошёл в раж и играл по-настоящему сумасшедше. Не знаю, насколько Даниил будет готов вновь удивить мир. В начале нынешнего года у него не всё шло гладко, однако будем верить в лучшее.

Андрей Чесноков

globallookpress.com

© Panoramic/ZUMAPRESS.com

— Теннисный мир уже лишился грунтового сезона. Какой отпечаток это наложит на теннисистов?

— Любой тренировочный процесс имеет свой цикл. Подготовка к каждому турниру Большого шлема длится достаточно долго. По сути, она складывается на протяжении всего года, то есть существует систематический подход. Для этого служат и предшествующие мэйджорам серии турниров. Но в нынешних условиях неизвестно, какие соревнования ещё могут выпасть из календаря. Поэтому будет непросто полноценно набрать форму к травяному сезону, если его не постигнет та же участь.

— Как скажется пандемия на турнирах с небольшими призовыми фондами?

— Разумеется, при таком застое не избежать экономического кризиса. А он, в свою очередь, влияет не только на простых людей, но и на бизнесменов, финансирующих турниры. Пока непонятно, что станет со спонсорскими контрактами. Без них соревнования такого уровня придётся отменять, возможно даже массово.

— Бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо призвала завершить сезон досрочно, так как ситуация с COVID-19 остаётся нестабильной, а вакцина от вируса до сих пор не найдена.

— Я не разделяю её позиции. Как нам компенсировать отмену большей части сезона? Перенос на следующий невозможен, так как в теннисе каждый турнир повторяется из года в год. Не согласен с позицией Моресмо ещё и потому, что всё очень раздуто. Ведь мы же не о войне говорим. Есть и другие болезни, от которых люди страдают в гораздо большей степени. Мне кажется, коронавирус не столь опасен. Поэтому не понимаю, что происходит в мире. Закрывают теннисный корт, и я не могу тренироваться. При этом общественный транспорт продолжает работать. Если решили вводить карантин, то всем нужно сидеть по домам и не высовываться.

— Возможно, теннисным боссам стоило бы задуматься о том, чтобы проводить только крупные турниры, отказавшись от более дешёвых и проходных?

— Это невозможно. Теннисисты с низким рейтингом потеряют возможность отбираться на крупные соревнования. Каждый составляет график выступлений, учитывая свой рейтинг и возможности. Поэтому мелкие турниры играют очень важную роль. К сожалению или к счастью, теннисные туры — это очень тонкие механизмы, в которых важна каждая шестерёнка.

— А способна ли пандемия повлиять на календари туров? Могут ли в ATP и WTA прислушаться к теннисистам, которые жаловались на его перегруженность?

— Не думаю, что реформы необходимы. Теннисист обязан сыграть определённое количество турниров на протяжении одного сезона, а также четыре мейджора. Таким образом, в общей сложности получается около 18 соревнований в год. Это не так уж и много. По моему мнению, чтобы находится в хорошей форме, нужно принимать участие в 20—25 турнирах. Но каждый вправе планировать свой календарь, как он хочет. Можно выходить на корт каждую неделю. Можно сыграть два турнира, а потом сделать паузу. Это нормальная практика. Но если ты профессионал, то должен относиться к своей работе соответствующим образом.

— Сейчас фактически все теннисисты остались без работы и перестали получать премиальные, в отличие от представителей других видов спорта.

— Вы правы. Для большинства теннисистов выступления на турнирах являются единственным источником заработка. Лидеры обеспечивают себя за счёт рекламных контрактов, чего не скажешь о середняках. А больше всего кризис затронет тех, кто находится за пределами топ-200, они зарабатывают не больше €100 тыс. в год и значительную часть этих денег тратят на специалистов, перелёты и медицинские процедуры. Такова ситуация в теннисе — небо и земля по сравнению с футболом, хоккеем и другими видами спорта.

— Не потеряют ли в связи с этим свои места тренеры и другие специалисты, чью работу теннисисты оплачивают из своего кармана?

— Пока об этом говорить рано, так как пауза длится не так долго. Но если она затянется, то небольшой кризис будет неизбежен.

— Стоит ли ATP и WTA учесть нынешнюю ситуацию и создать фонды, которые в будущем помогут защитить теннисистов от обстоятельств непреодолимой силы?

— По моему мнению, каждого атлета должны финансировать национальные организации. Кто поддержит российский спорт, кроме нас самих? Но пока о больших суммах, достаточных для того, чтобы игрок поднялся на высокий уровень, говорить рано. Федерация тенниса России (ФТР) может платить € 40—50 тыс. в год. Это хорошие деньги, но их недостаточно. Но проблема в том, что теннис у нас в стране пока проигрывает в популярности тому же футболу.

— Как это исправить?

— Всё зависит от рекламы и работы СМИ. В межсезонье целые развороты газет могут быть посвящены товарищеским матчам лидеров РПЛ, а сейчас по телевизору транслируют чемпионат Белоруссии по футболу. Почему бы вместо этого не вспомнить, как побеждало наше поколение, не поставить записи знаковых матчей, взяв пример с Большого театра, не пообщаться с теми, кто поднимал российский теннис. Для этого не так много нужно. Я сам являюсь поклонником футбола, но отказываюсь понимать, почему наших теннисистов, добивающихся гораздо больших успехов, не носят на руках.

— Как организаторам решить проблему рейтинговых очков?

— Думаю, наиболее логичным и самым простым выходом будет заморозить рейтинг. Ведь у теннисистов попросту нет возможности защищать прошлогодние титулы. Вряд ли очки Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за победу на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» сгорят. Да и по отношению к другим теннисистам, добившихся локальных успехов на этом и менее престижных турнирах, это будет несправедливо.