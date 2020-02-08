В группе сильнейших: женская сборная России по теннису вышла в финальный раунд Кубка федерации

Женская сборная России по теннису обыграла команду Румынии в квалификации Кубка федерации. Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Анна Калинская присоединились к теннисисткам 11 стран, прошедших в финальную часть турнира. Судьба путёвки определялась в парной игре, оставшейся за российскими спортсменками.

В новом формате без Халеп

Первую неделю после Открытого чемпионата Австралии российские теннисистки начали со знакового события. Сборная в пяти матчах обыграла команду Румынии в квалификации Кубка федерации, решив исход противостояния только по итогам игры с участием пар.

С этого года Кубок федерации проводится в новом формате. Турнир пошёл по пути Кубка Дэвиса, заменив розыгрыш отдельных этапов плей-офф в течение года на большой финальный раунд, в котором сразу 12 команд в одном месте и в течение одной недели будут определять итогового победителя. В этом сезоне финал пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште, а его участниками уже стали прошлогодние финалисты Австралия и Франция, хозяйка турнира Венгрия и обладатель уайлд-кард Чехия. Остальные восемь участников определялись в квалификации.

Российским теннисисткам пришлось оспаривать право играть в финальном раунде в матче с Румынией. Первоначально такую жеребьёвку можно было признать очень тяжёлой, ведь соперницей россиянок могла стать вторая ракетка мира Симона Халеп, добравшаяся недавно до полуфинала Australian Open. Однако она отказалась от выступлений за национальную команду в этом сезоне, взамен пообещав выложиться на Олимпийских играх в Токио. Не приехали в сборную также Сорана Кырстя и Ирина-Камелия Бегу. В их отсутствие главной надеждой сборной Румынии стала Ана Богдан, занимающая только 90-ю строчку в мировом рейтинге.

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Впрочем, россиянки тоже поехали в Бухарест не в сильнейшем составе. Четвертьфиналистка Australian Open Анастасия Павлюченкова предпочла взять паузу на восстановление, а Светлану Кузнецову стала мучить травма локтя. Команду возглавила 28-я ракетка мира Екатерина Александрова, успевшая в этом сезоне выиграть турнир в Шэньчжэне. Вторым номером на квалификацию Кубка федерации заявилась Вероника Кудерметова. Пару сформировали Анна Блинкова и Анна Калинская.

Ничья после первого дня

Александрова начала борьбу за выход в финальный раунд встречей со 166-й ракеткой мира Еленой-Габриэлой Русе. Игра у румынки сразу не задалась — в первом же гейме она допустила две подряд двойные ошибки, после чего смогла лишь раз за сет удержать свою подачу. Во второй партии россиянка всё так же была на голову выше соперницы. Хотя Русе и удалось сделать брейк, когда Александрова подавала на матч, на итог первой встречи это не повлияло — сборная России повела в счёте.

Удержать лидерство по итогам первого дня не получилось. Принявшая на себя бремя ответственности за команду Богдан отнеслась очень серьёзно к своим обязанностям и обыграла Кудерметову, которой уступала 52 строчки в рейтинге WTA. Россиянка начинала матч уверенно и порой радовала сериями из нескольких очков подряд, однако в восьмом гейме позволила Богдан воспользоваться двумя своими двойными ошибками.

Во втором сете Кудерметова недолго вела с брейком и перевела игру на тай-брейк, который всё-таки выиграла, когда румынка была в двух очках от победы. Но на третью партию российской теннисистки не хватило — она выиграла лишь 11 розыгрышей, из которых сложился всего один полноценный гейм.

Ana Bogdan is overcome with emotion after winning in three sets on her #FedCup singles debut 👏



🇷🇴 Romania are back on level terms at 1-1 pic.twitter.com/AlheaYVwBY — Fed Cup (@FedCup) February 7, 2020

Счастливый конец теннисной саги

В субботу Александровой нужно было брать реванш у Богдан. В первом сете румынка демонстрировала невероятную игру на своей подаче — в пяти геймах россиянка зацепила всего шесть очков. Но когда партия подходила к кульминации, Богдан внезапно дрогнула и допустила достаточно ошибок, чтобы Александрова тут же сделала брейк и подала на сет.

Затем в игре россиянки наступил спад — дважды она всухую проигрывала свою подачу, благодаря чему румынка перевела матч в третий сет. Там уже Александрова начала изматывать соперницу длинными геймами, к чему Богдан была не готова. Когда наступил розыгрыш 12-го гейма, она уже проводила пятый час на корте за два дня. Румынка допустила четыре ошибки подряд на своей подаче и позволила сборной России вновь выйти вперёд.

У Кудерметовой был прекрасный шанс сделать парный матч товарищеским, так как ей во втором своём поединке предстояло встретиться даже не с Русе, а с Жаклин Кристиан, которая находится всего тремя строчками выше третьей сотни мирового рейтинга. Однако румынская спортсменка, не выступающая даже на уровне WTA-тура, дала бой россиянке. В конце первого сета она отыграла брейк, с которого начался матч, после чего Кудерметова курьёзно сдала партию в 12-м гейме. При счёте 40:30 в свою пользу она не попала в пустой корт, когда Кристиан упала, и затем сразу проиграла два следующих мяча.

Такое потрясение не могло не сказаться на дальнейшей игре Кудерметовой: хотя она снова начала партию с брейка, на своей подаче она стала беспомощна и с трудом наскребала хоть какие-то очки. 22-летняя россиянка потерпела второе подряд поражение, переложив ответственность за выход в финал на Блинкову и Калинскую.

🇷🇴 Romania 2-2 Russia 🇷🇺



The moment Jaqueline Cristian levelled up the tie - and some amazing celebrations to go with 🥳#FedCuppic.twitter.com/bsQSTV4utP — Fed Cup (@FedCup) February 8, 2020

Парный матч против оставшейся на корте Кристиан и присоединившейся к ней Русе россиянки начали с отданной подачи, но затем они выиграли пять геймов подряд и брейком закончили первый сет. У румынок каких-либо внутренних резервов на перелом уже не было — ни в одном компоненте игры их пара не была лучше. Блинкова и Калинская уступили всего два гейма во второй партии и вывели сборную России в финальный раунд нового Кубка федерации.