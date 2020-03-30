Теннисистка Дьяченко: последний раз я держала ракетку, когда была в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о своей реакции на приостановку турниров в связи с пандемией коронавируса.

«Меня застала новость о приостановке, когда мы только приехали на Индиан-Уэллс. Ждали сетку расписания, всё хорошо. И тут вдруг сетка задерживается, расписания нет, и мы где-то в девять вечера узнали, что турнир отменён. Последний раз я держала ракетку, когда была в Индиан-Уэллсе. Наверное, когда ждали информацию по Майами. С 12 марта пытаемся просто бегать, делать какие-то упражнения. Ждём дальнейшей информации», — приводит слова Дьяченко «Матч ТВ».

Она отметила, что в условиях карантина спортивная форма теряется достаточно быстро.

«Особенно форма на корте, потому что мы не можем её поддерживать», — добавила теннисистка.

Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA отменили все турниры вплоть до 7 июня.

Ранее сообщалось, что Уимблдон может быть отменён впервые с 1945 года.