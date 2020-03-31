WTA может продлить теннисный сезон
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Как сообщает Reuters, организация работает над способами оказания финансовой помощи спортсменкам, которые из-за пандемии остались без доходов за выступления, однако поскольку потребности настолько велики, и WTA не в том финансовом положении, чтобы это осуществить, рассматривается вариант продления сезона, после того как он будет возобновлён.
Предварительно все соревнования под эгидой WTA были приостановлены до 7 июня.
Ранее сообщалось, что Уимблдон может быть отменён впервые с 1945 года.