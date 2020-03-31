WTA может продлить теннисный сезон

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Женская теннисная ассоциация (WTA) может продлить нынешний сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса, чтобы увеличить возможную выручку спортсменок.
WTA может продлить теннисный сезон
  • © Sportfoto Zink / OGo
  • globallookpress.com

Как сообщает Reuters, организация работает над способами оказания финансовой помощи спортсменкам, которые из-за пандемии остались без доходов за выступления, однако поскольку потребности настолько велики, и WTA не в том финансовом положении, чтобы это осуществить, рассматривается вариант продления сезона, после того как он будет возобновлён.

Предварительно все соревнования под эгидой WTA были приостановлены до 7 июня.

Ранее сообщалось, что Уимблдон может быть отменён впервые с 1945 года.

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