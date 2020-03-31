У экс-капитана сборной США по теннису Макинроя диагностирован коронавирус

У бывшего капитана сборной США в Кубке Дэвиса Патрика Макинроя, брата легендарного Джона Макинроя, обнаружен коронавирус.

«Только что пришли результаты теста, подтверждающие, что у меня коронавирус. Это плохая новость. Есть и хорошая. Я чувствую себя отлично, симптомы заболевания прошли. Чувствую себя на все 100%», — заявил Макинрой в своём Twitter.

Экс-теннисис рассказал, что самоизолировался в подвале своего дома после того, как у него появились симптомы заболевания.

Ранее Черчесов призвал болельщиков соблюдать карантин.