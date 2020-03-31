Черчесов призвал болельщиков соблюдать карантин

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды в связи с пандемией коронавируса, призвав всех соблюдать меры предосторожности.
Черчесов призвал болельщиков соблюдать карантин
  • ©rfs.ru

«Задача футбольной семьи — это подавать пример простым болельщикам, нашим любимым, чтобы вели себя ответственно. Самодисциплина выходит на первый план. Мы — Россия, россияне должны опять показать всему миру, что мы можем справиться с любыми недугами. Пожалуйста, берегите себя и берегите родных, близких, соседей. Дальних родственников тоже. Удачи», — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube.

В России зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее Черчесов заявил, что в сборной России по футболу нет заболевших коронавирусом.

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