«Таких теннисистов, как Мария, будет мало всегда»: как в России отреагировали на решение Шараповой завершить карьеру

В России до конца надеялись, что Мария Шарапова вернёт себе былую форму, однако ей помешали травмы. Об этом заявил президент ФТР Шамиль Тарпищев, комментируя решение спортсменки завершить карьеру. В свою очередь, олимпийская чемпионка Елена Веснина отметила, что её бывшая партнёрша по сборной «устала бороться с болью». А известный тренер Андрей Чесноков выразил мнение, что сильный удар нанесли по теннисистке допинговый скандал и последовавшая за ним дисквалификация.

«Она молодая и красивая женщина, впереди у неё целая жизнь»

Заявления о завершении карьеры от Марии Шараповой ждали давно, поскольку теннисистка испытывала проблемы со здоровьем и нечасто появлялась на корте. Однако когда это произошло, многие эксперты признались, что всё равно не до конца верили в уход заслуженной теннисистки. Одним из тех, кто надеялся, что россиянка всё же вернётся на былой уровень, был президент ФТР Шамиль Тарпищев. Мария, по его словам, так и не восстановилась от травм.

«Давно не общался с ней. Само решение было ожидаемым. К сожалению, никак не могла Шарапова избавиться от травм, теряла позиции в рейтинге. Мы все очень надеялись, что она сможет восстановиться и вновь радовать болельщиков, но этого не произошло. Поэтому остаётся только принять её решение», — приводит слова Тарпищева Sport24.

В свою очередь, экс первая ракетка планеты Евгений Кафельников подчеркнул, что Шарапова была одним из флагманов мирового тенниса.

«На протяжении 15 лет она была одним из флагманов женского мирового тенниса, это нужно признать. Если брать результаты, Шарапова, конечно, лучше всех спортсменок, которые представляли Россию. Тут и большее количество титулов Большого шлема. Результаты говорят сами за себя, они не врут и не обманывают», — поведал Кафельников.

А известный комментатор Анна Дмитриева назвала закономерным итогом завершение Марией карьеры.

«Были проблемы, связанные сначала с травмой, затем — с бесконечным раздражением со стороны болельщиков, которые почему-то обижались на неё из-за поражений. Кроме того, возвращение всегда получается очень сложным, присутствует много отвлекающих факторов, которые сопутствуют нормальной человеческой жизни. Думаю, решение, которое она приняла, — правильное. Теперь у Марии есть время заняться чем-то ещё. Она молодая и красивая женщина, впереди у неё целая жизнь», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Самым же ярким моментом в карьере Шараповой Дмитриева, как и большинство других экспертов, назвала её победу над Сереной Уильямс в финале Уимблдона-2004. Тогда россиянке едва исполнилось 17 лет.

«Это был такой взлёт, который переживают немногие люди. Я вела репортаж. Это была огромная радость для меня, но и очень большая неожиданность, потому что играла она с Сереной. Но был такой блеск, абсолютное отсутствие страха. Это замечательный матч», — добавила Дмитриева.

«Дети смотрели на Машу и пытались быть похожими на неё»

С уважением к решению Шараповой отнеслись и те теннисисты, которые долгие годы выступали с ней бок о бок. Например, с Анной Чакветадзе они родились в один год и вместе начинали карьеру.

«Мария — спортсмен высочайшего класса, большая молодец. Она много сделала не только для российского тенниса, но и для мирового. Само решение о завершении карьеры не трагичное. Это жизнь, так бывает. Шарапова — лучшая теннисистка XXI века? Не могу так сказать, поскольку не хочется обижать других девочек. Да, у неё больше всего титулов, но нельзя забывать и о Анастасии Мыскиной, и о Елене Дементьевой. В начале двухтысячных в России было много сильных спортсменок. Но в любом случае Мария внесла большой вклад в развитие мирового тенниса. Дети смотрели на Машу и пытались быть похожими на неё. Она играла много лет на высочайшем уровне вне зависимости от контрактов, побед и обстоятельств. Она — топ», — заверила Чакветадзе.

А олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина подчеркнула, что пятикратная обладательница турниров Большого шлема просто «устала бороться с болью». Также полуфиналистка Уимблдона выразила мнение, что Шарапову надломила допинговая история.

«У Маши ещё до скандала были проблемы с кистью, плечом. Потом этот перерыв, переживания, нервы. Всё это сказалось на её возвращении. Всё-таки, когда мышцы постоянно находятся в тонусе и ты регулярно играешь — настроение абсолютное другое. Матчи не сравнятся с бесконечными тренировками. Она устала бороться с болью, с постоянными перерывами. Она не могла сыграть несколько матчей, не почувствовав боль. Маша ведь начала совсем девчонкой, у неё была долгая карьера. Но когда личности такого масштаба заканчивают, это всегда грустно», — приводит слова теннисистки «Спорт-Экспресс».

А трёхкратная финалистка турниров Большого шлема Динара Сафина напомнила, что Шарапова находилась рядом, когда сама она заканчивала карьеру.

«Ты была в тот мой прощальный день в Мадриде. Мы были соперницами, когда играли индивидуальные турниры. Но мы также были самой дружной командой, когда выступали за Россию. Спасибо за то, что сделала для тенниса. Спасибо, что так вдохновляешь детей! Будь самой счастливой на своём новом жизненном этапе», — написала Сафина в Instagram.

Наконец, Михаил Южный, один из сильнейших российских теннисистов двухтысячных, признался, что всё равно удивлён шагом 32-летней спортсменки.

«Слухи о том, что Шарапова закончит, ходили давно. Но когда это происходит, всё равно получается неожиданно. Уходит эпоха? На смену старой приходит новая. Кому-то от этого грустно, кто-то сожалеет, но это стороннее. А понимать, что происходит с ней сейчас, может только сама Мария. Карьера у неё была блестящей, она много сделала и для российского тенниса, и для мирового. Надо просто поздравить её с такой карьерой и пожелать удачи в будущем. Что касается главной её победы, то глобально за ней не следил, ведь сам играл параллельно. Но Уимблдон в 17 лет отложился в голове отлично», — заявил Южный.

«Всегда жаль, когда карьеры великих чемпионов подходят к концу»

Впрочем, большая часть экспертов всё же отметили, что у Шараповой с её многочисленными травмами просто не было иного выхода, кроме как повесить ракетку на гвоздь. Например, такого мнения придерживается знаменитый российский тренер Андрей Чесноков.

«Все вокруг говорили, что Маша вот-вот закончит. Она может и хочет играть, но возможности нет, ведь чтобы выходить на корт, нужно быть здоровым. Да и результаты её подводили, играла она слабо, слабой была и мотивация. Было видно, что она не может сильно подавать, активно играть. И что ей тогда делать на корте? Подкидывать мячи, чтобы соперники делали из неё котлету?», — задался вопросом специалист.

Также, по мнению Чеснокова, на спортсменку сильно повлияла ситуация с длительной дисквалификацией за употребление мельдония. По его словам, столь длительный простой не мог не сказаться на её игре.

«Америка решила, что это допинг. Я услышал резюме от человека, который занимался разработкой данного препарата, он чётко и ясно рассказал, как действует его препарат и что никакого отношения к допингу он не имеет. Представьте, что значит не играть год и три месяца?! Она единственная, кто был наказан за употребление мельдония», — добавил Чесноков.

А тренер мужской сборной России Игорь Куницын подчеркнул, что Шарапова внесла огромный вклад в развитие не только отечественного, но и мирового тенниса.

«Всегда жаль, когда карьеры великих чемпионов подходят к концу. С другой стороны, в последние годы из-за травм она не могла показывать то, на что способна и, наверное, её время действительно прошло. Считаю, неправильно с кем-то сравнивать Марию. Но она выиграла все турниры «Большого шлема», что является уникальным и редким достижением. Таких теннисистов будет мало всегда. Своё состояние знает только сама Шарапова. Всех нюансов со стороны не видно. Каждый спортсмен должен ощутить тот момент, когда действительно нужно закончить, чтобы потом не было обидно», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

А заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал Марию «легендой мирового тенниса». Он отметил, что она была «знаковой спортсменкой всех времён» и являлась олицетворением тенниса в России.

«Она архиталантливый человек, который достигал высоких результатов не только за счёт таланта, но и благодаря работоспособности. То, что сделала Шарапова, никто не смог даже близко повторить. К такой славе в мировом теннисе не подошёл никто. У неё была значимая судьба — пройти через чёртов мельдоний. Маша даже после этого пробовала бороться, встать на ноги, и у неё это частично получилось. Она выступала за сборную, была в нашей команде с Тарпищевым в Израиле, потом ездила в Прагу на финал Кубка Федерации. Это уникальная личность. У неё можно было учиться высочайшему мастерству и достижению высот, человечности», — подчеркнул Камельзон.

По словам специалиста, Шарапова после завершения карьеры найдёт, чем заняться в жизни без профессионального спорта. Также по его мнению, Мария всегда всегда была эффектной девушкой и привлекала внимание болельщиков.

«У неё прекрасный английский. А как она одевается! Когда Маша выходила на корт, он становился как дом моделей, а трибуны были забиты до потолка. На Saint-Petersburg Open мы не просто продали все билеты — люди буквально ломились внутрь. Очень жаль, что пришло время, а оно никого не жалеет. В истории мирового тенниса Шарапова — одна из самых ярких звёзд. На неё можно равняться, ей можно восхищаться. Теннис в её исполнении всегда будет актуален. Я очень сожалею, что больше не смогу увидеть её на теннисной сцене. Это величайшая спортсменка» — добавил Камельзон.

Наконец, заслуженный тренер России Виктор Янчук даже назвал уход Шараповой долгожданным решением. Он отметил, что ей следовало попрощаться со спортом ещё раньше и не мучить себя.

«Объективно глядя на реальность, её травмы и вечные неудачи на корте, можно сказать, что Марии давно нужно было прекращать. Может быть, заниматься спортивными вопросами, поддерживать и вдохновлять молодёжь. Последние выступления и страдания ничего не приносили Шараповой, кроме разочарований и огорчений. Она и былую форму потеряла, и травмы её мучили, и с тренерами был какой-то непорядок. Мария дошла до ручки и, в конце концов, это признала. Правильно сделала. Сколько можно упираться?» — подытожил специалист.