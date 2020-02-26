Веснина считает, что с уходом Шараповой ушла целая эпоха тенниса

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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала решение своей соотечественницы Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.
Веснина считает, что с уходом Шараповой ушла целая эпоха тенниса
  • Reuters

«Наверняка Мария приняла это решение не сегодня и не вчера, она готовилась к этому. Конечно, нам от этого грустно, но рано или поздно к этому приходят все спортсмены. Наверное, Мария приняла это решение, потому что понимала, что больше не может продолжать», — приводит слова Весниной ТАСС.

Она отметила, что с уходом Шараповой ушла целая эпоха как российского, так и мирового тенниса.

«Она постоянно травмировалась и снималась с соревнований. Мне кажется, большую роль в том, что Шарапова не смогла вернуться на прежний уровень, сыграли хронические травмы, которые обострились после длительного перерыва», — добавила спортсменка.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова рассказала, чем ей не терпится заняться после окончания карьеры.

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