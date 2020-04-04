Трюки Касаткиной в гараже, прогулка Ефимовой с вином и пародия Малафеева: как спортсмены борются со скукой на карантине

Российская теннисистка Дарья Касаткина отработала знаменитый удар Роджера Федерера на подземной парковке. Юлия Ефимова и Станислав Черчесов провели тренировки на беговых дорожках, причём чемпионка мира сделала это с бокалом вина в руках. А бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вместе со своей супругой Екатериной сняли пародию на популярный ролик «Пока мамы нет дома», сыграв на воображаемых инструментах. Как спортсмены проводят досуг на карантине — в материале RT.

Необычные тренировки

Атлеты по всему миру продолжают изобретать оригинальные способы тренировок, чтобы подойти к возобновлению соревнований в наилучшей форме. Не все из них имеют возможность заниматься на спортивных площадках, поэтому в ход идут любые подходящие помещения, расположенные в шаговой доступности.

Российская теннисистка Дарья Касаткина оттачивает своё мастерство на подземной парковке. Для этой цели идеально подошла стена с разметкой, расположенной на уровне сетки. Соперницам двукратной победительницы турниров WTA стоит опасаться: простым элементам она предпочла трюк, именуемый некоторыми болельщиками как «удар Роджера Федерера».

Стоит отметить, что несколько дней назад сам швейцарец провёл схожую тренировку на парковке около своего дома.

Перерыв в теннисном сезоне был продлён до 13 июля, и за столь длительное время простые занятия могут порядком надоесть. Вряд ли у первой ракетки мира Новака Джоковича нет подходящего места для практики, поэтому можно предположить, что импровизированный матч сковородками в гостиной был лишь способом развлечься. Однако и здесь серб показал себя настоящим асом, успешно проведя несколько укороченных и даже выполнив эффектный удар из-за спины.

Необычный способ тренироваться в домашних условиях изобрели два непрофессиональных теннисиста, живущие в соседних домах. Они перепасовывали друг другу мяч, стоя на балконах. К сожалению, выявить победителя так и не удалось: после очередного неберущегося удара снаряд упал вниз.

Стоит отметить, что другой вариант игры в самоизоляции — оконный теннис — также не теряет своей популярности. Участники таких матчей посылают мяч, высунувшись из окон. Швейцарец Стэн Вавринка предположил, что если карантин продолжится, в скором времени можно будет проводить настоящие турниры по новой дисциплине.

А вот австралийский теннисист Алекс де Минаур свободное время решил посвятить новому виду спорта — гольфу. Пластиковые стаканчики заменяют лунки, а для отработки кручёных ударов он использует различные преграды.

Однако карьера новоиспечённого гольфиста закончилась, так и не успев начаться. Почувствовав в себе уверенность, де Минаур перешёл к практике на открытом воздухе. После очередного неудачного удара он так разозлился, что клюшка полетела с балкона.

«Я официально ухожу на пенсию... В связи с тем, что потерял клюшку. Прости, сосед», — написал теннисист, добавив хештег #управлениегневом.

Можно предположить, что футбольным вратарям особенно непросто тренироваться в условиях карантина, так как большая часть их навыков предполагает взаимодействие с полевыми игроками. Однако голкипер «Ливерпуля» Алиссон нашёл свой способ поддержания формы. Он занимается во дворе своего дома, упражняясь в метании мяча. Бразилец делает успехи: после очередного броска снаряд залетел в открытое окно, расположенное на крыше трёхэтажной виллы. Своё достижение он отметил, спародировав Криштиану Роналду.

Режим питания

Однако для поддержания кондиций регулярных тренировок может быть недостаточно. Большое значение имеет правильное питание, что на своём примере показал греческий теннисист Стефанос Циципас.

«Первые пару дней я пробовал готовить, но мне уже надоело! В основном заказываю доставку из ресторанов. Избегаю фастфуда, беру только полезную пищу. Чтобы держаться в форме, употребляю богатую питательными веществами еду и множество полезных моему организму натуральных продуктов», — приводит слова Циципаса официальный сайт ITF.

В отличие от других видов спорта биатлон в меньшей степени пострадал от пандемии коронавируса. Из соревновательного календаря выпал последний этап Кубка мира, а также некоторые внутренние старты. До начала нового сезона ещё далеко, и двукратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер нашла необычный и не самый спортивный способ развлечь себя на карантине.

«Свободного времени у меня сейчас, мягко говоря, хватает, а дел не так много. Поэтому я пытаюсь играть в домохозяйку. Конечно, есть занятия и получше, но пока только вот так. Я готовлю и пью вино. Мне нравится. Вообще, пить вино — всегда приятный способ скоротать время», — рассказала Вирер в интервью Expressen.

Интересно, что итальянка — далеко не единственная спортсменка, позволившая себе немного нарушить режим. Несколько дней назад экс-первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что впервые за долгое время попробовала коньяк, который принёс её муж, бизнесмен Алексис Оганян. А российская пловчиха Юлия Ефимова решила совместить приятное с полезным, позанимавшись на беговой дорожке с бокалом вина в руке.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предпочёл более традиционную тренировку на соответствующем тренажёре и обошёлся без алкоголя. Тренерам, как и спортсменам, также необходимо поддерживать физическую форму, и 56-летний наставник подал положительный пример своим коллегам.

«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», — написал Черчесов.

Нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле на карантине не дают скучать трое маленьких детей. Однако и сам футболист не прочь с ними пошутить. Во время обеда он разыграл своего младшего сына Маттиа: дважды сделал вид, что хочет накормить его, но съел всё сам.

«Никакого веселья», — пошутила Джессика Мелена, супруга Иммобиле.

Борьба со скукой

Режим самоизоляции — важнейшее условие для остановки эпидемии. Об этом в очередной раз напомнили в Российском футбольном союзе (РФС). Пресс-служба организации опубликовала на своей странице ролик с призывом без надобности не выходить из дома. Соответствующая надпись появилась на крыше главного стадиона страны «Лужники».

Разумеется, непросто находиться длительное время в четырёх стенах, однако спортсмены и команды стараются подбодрить своих болельщиков разными способами. Так, московский ЦСКА выпустил забавный ролик с советами, чем лучше заняться на карантине.

«Отоспитесь за весь рабочий год, делайте зарядку, не забывайте о гигиене, чаще мойте руки, не общайтесь с посторонними, больше читайте, готовьте кулинарные изыски, но ешьте в меру», — так звучат лишь некоторые предложения армейцев.

Освободившееся время можно посвятить просмотру фильмов. Свою шуточную подборку составили в «Сочи». В ней каждая из кинолент ассоциируется с футболистами команды: «Спасатели Малибу» — с Адилем Рами (в ней сыграла его бывшая девушка Памела Андерсон), «Служебный роман» — с Иваном Новосельцевым и Никитой Калугиным (по фамилиям главных героев), «Тайна Коко» — с Александром Кокориным.

Если фильмы и сериалы надоели, в ожидании возобновления сезона можно пересмотреть старые матчи. Например, встречу первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Чайкой» и «Чертаново». Голевой эпизод оттуда воспроизвели игроки московской команды — каждый из своего дома.

Свой ролик записали и экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев с супругой Екатериной. Они спародировали популярное видео «Пока мамы нет дома», на котором отец играет на трубе известную композицию Freaks, а его сын отбивает ритм дверцей духовки. Вместо оригинальных «инструментов» пара использовала швабру и журнал.

«Шёл пятый день карантина», — написал Малафеев.

Шёл пятый день карантина 😀🙆 It was the fifth day of the quarantine 😷#ЛучшеДома#StayAtHome#FamilyM16pic.twitter.com/7OhyEQxHde — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) April 1, 2020

Не даёт заскучать себе и близким и Шакил О’Нил. Легендарный баскетболист устроил небольшую вечеринку с сыновьями Шакиром и Шарифом прямо на своей кухне. При этом экс-спортсмен сам выступил в роли диджея, встав за портативный пульт.

Биатлонистка Ольга Подчуфарова за последние несколько дней стала настоящей звездой социальных сетей, рассказывая о своих буднях на карантине. Она уже выяснила, что «упражнения» на диване эффективнее онлайн-курсов по йоге, посмотрела документальные программы про конец света, чтобы отвлечься от новостей про коронавирус, а также возмутилась поведением сограждан, не соблюдающих режим самоизоляции.

На этот раз спортсменка опубликовала фото с домашней тренировки на велотренажёре. На заднем фоне внимательные подписчики заметили экран телевизора, на котором был мужчина с обнажённым торсом.

«Голые мужчины помогают концентрироваться на работе», — объяснила Подчуфарова.

Видимо, такого же мнения придерживается и американский боец UFC Пейдж Ванзант. Она провела тренировку в зале вместе со своим супругом Остином Вандерфордом, причём оба сделали это полностью обнажёнными. Однако на фитнесе пара не остановилась. Позже спортсменка опубликовала фотографию, на которой они готовят — точно в таком же виде.