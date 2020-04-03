Сезон АПЛ не возобновится в начале мая

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
Сезон АПЛ не возобновится в начале мая
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ. Лига будет пристально следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире, отталкиваясь от неё при принятии дальнейших решений. Сезон возобновится лишь тогда, когда не будет представлять опасность для людей, и лишь с разрешения правительства и системы здравоохранения. При этом в АПЛ по-прежнему рассчитывают доиграть сезон и все внутренние турниры.

Также клубы проведут переговоры со своими игроками на предмет сокращения зарплат на 30% на время остановки чемпионата, а также перенаправят £125 млн на поддержку клубов Английской футбольной лиги и Национальной лиги, у которых возникли значительные финансовые трудности.

Ранее министр здравоохранения Великобритании призвал игроков АПЛ пойти на урезание зарплат.

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