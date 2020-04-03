Министр здравоохранения Великобритании призвал игроков АПЛ пойти на урезание зарплат

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал футболистов Английской премьер-лиги добровольно пойти на снижение зарплат на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
Министр здравоохранения Великобритании призвал игроков АПЛ пойти на урезание зарплат
  • Reuters

«Я думаю, что все в обществе должны сыграть свою роль в этих национальных усилиях, а это значит, что и футболисты тоже. Учитывая жертвы, которые приносят многие люди, в том числе некоторые из моих коллег в Национальной службе здравоохранения, которые принесли огромную жертву, чтобы пойти на работу, подхватили вирус и, к сожалению, умерли — я думаю, что первое, что могут сделать футболисты АПЛ это внести свой вклад, сократив зарплату и сыграв свою роль, — приводит слова Хэнкока Mirror.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. По данным СМИ, клубы не торопятся урезать зарплаты, опасаясь исков от недовольных игроков.

Ранее сообщалось, что АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях.

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