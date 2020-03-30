СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях

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Английская премьер-лига (АПЛ) разработала план, как завершить прерванный сезон в условиях пандемии коронавируса.
СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях
  • Reuters

Как сообщает The Independent, матчи могут пройти в изолированных лагерях, созданных на тренировочных базах клубов, где все команды, а также журналисты и весь персонал будут проживать в условиях строгого карантина во время доигровки сезона.

Отмечается, что футбольные власти страны, рассматривают вариант провести остаток матчей при пустых трибунах, однако, по информации издания, клубы продолжают возвращаться к идее изолированных лагерей, она только набирает популярность среди команд.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что АПЛ и профсоюз футболистов обсудили ситуацию с коронавирусом.

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