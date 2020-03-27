АПЛ и профсоюз футболистов обсудили ситуацию с коронавирусом
- © Andy Rowland/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба АПЛ, в ходе переговоров было подтверждено, что футбольные чемпионаты страны не возобновятся раньше 30 апреля.
Отмечается, что все стороны также пришли к согласию по вопросу необходимости принятия «трудных решений», направленных на смягчение экономических последствий от приостановления сезона.
Ранее сообщалось, что несколько клубов АПЛ выступили за завершение сезона и его полную переигровку.