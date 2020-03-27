АПЛ и профсоюз футболистов обсудили ситуацию с коронавирусом

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Английская премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL) и Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) обсудили вопрос о влиянии ситуации с распространением пандемии коронавируса на профессиональный футбол в стране.
АПЛ и профсоюз футболистов обсудили ситуацию с коронавирусом
  • © Andy Rowland/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба АПЛ, в ходе переговоров было подтверждено, что футбольные чемпионаты страны не возобновятся раньше 30 апреля.

Отмечается, что все стороны также пришли к согласию по вопросу необходимости принятия «трудных решений», направленных на смягчение экономических последствий от приостановления сезона.

Ранее сообщалось, что несколько клубов АПЛ выступили за завершение сезона и его полную переигровку.

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