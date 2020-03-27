СМИ: Несколько клубов АПЛ выступили за завершение сезона и его полную переигровку

Несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выступили за немедленную и окончательную остановку текущего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, и его переигровку после улучшения эпидемиологической обстановки.

Как сообщает The Athletic, в клубах полагают, что в нынешней обстановке было бы неэтично возобновлять чемпионат даже при пустых трибунах, а потому следует его окончательно завершить и переиграть после того, как пандемия пойдёт на спад.

Отмечается, что раньше клубы выступали за доигровку сезона в основном из-за необходимости выплаты внушительной компенсации телекомпаниям, однако теперь некоторые готовы пойти на завершение сезона, несмотря на финансовую сторону вопроса.

Для того чтобы принять какое-либо решение о продолжении или переигровке сезона в АПЛ, нужны голоса 14 клубов из 20.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ намерены обратиться в CAS из-за «Манчестер Сити».