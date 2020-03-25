СМИ: Клубы АПЛ намерены обратиться в CAS из-за «Манчестер Сити»

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Несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за «Манчестер Сити».
СМИ: Клубы АПЛ намерены обратиться в CAS из-за «Манчестер Сити»
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё четыре клуба из топ-10 лиги обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в CAS с целью не допустить «Манчестер Сити» к выступлению в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что, по мнению клубов, «Сити» потребует, чтобы наказание за нарушение правил финансового фейр-плей было отложено до тех пор, пока CAS не примет окончательное решение по апелляции на санкции УЕФА, рассмотрение которой было перенесено из-за пандемии коронавируса.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов с 2012 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.

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