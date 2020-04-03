РФС призвал россиян остаться дома с помощью «Лужников»

Российский футбольный союз (РФС) призвал людей оставаться дома, обратившись к ним с крыши московского стадиона «Лужники».

Пресс-служба организации опубликовала в Instagram ролик, на котором видно подсвеченную крышу «Лужников» с надписью: «Оставайтесь дома».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля число заражённых в России достигло 4149. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат из-за коронавируса.