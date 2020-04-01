На фоне распространения коронавируса: Путин подписал закон о праве кабмина вводить режимы повышенной готовности и ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Также глава государства внёс изменения в КоАП и УК, касающиеся ответственности за нарушение карантина и распространение фейков. Кроме того, Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону о Банке России, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлой ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В среду, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал ряд законов на фоне продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, правительство наделяется правом в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС. Кроме того, кабмин может вводить режимы повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на её части, а также устанавливать обязательные для исполнения правила поведения.

Теперь правительство может устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также ограничивать на 90 дней оптовую и розничную торговлю лекарствами.

Вдобавок, кабмин может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве и имеет полномочия по установлению в 2020 году новых случаев для закупок у единственного поставщика.

Помимо этого Владимир Путин подписал законопроекты, ужесточающие наказание за нарушение карантинного режима и распространение фейков.

Так, в Кодексе об административных правонарушениях распространение в СМИ и интернете ложной информации, которая приведёт к угрозе жизни гражданам, теперь наказывается штрафом для юридических лиц от 1,5 млн до 3 млн руб. Если такая информация приведёт к смерти человека, причинению вреда здоровью или прекращению функционирования объектов инфраструктуры, то штраф для юрлиц составит — от 3 до 5 млн рублей. Повторное нарушение будет грозить штрафом — от 5 до 10 млн рублей. При этом рядовых граждан будет ожидать штраф в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, а должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей.

При этом в Уголовном кодексе за публичное распространение фейков гражданам грозит штраф от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы до 3 лет. При этом, если это деяние повлекло за собой смерть человека, то штраф составит 1,5—2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

В то же время нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, отныне карается штрафом от 500 до 700 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 2 лет.

Аналогичное нарушение, повлёкшее по неосторожности смерть человека — штраф от 1 до 2 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. В случае смерти двух и более лиц — наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы до 7 лет.

Наряду с этим российский лидер утвердил пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса, отсрочку от уплаты налогов и обложение налогом процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей.

Все эти законопроекты ранее были одобрены Госдумой и Совфедом в рамках исполнения поручений главы государства, которые были озвучены в ходе обращения к гражданам 25 марта.

Закон о кредитных каникулах

Также Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к закону о внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа. Документ вступит в силу со дня официального публикования.

Таким образом, граждане, индивидуальные предприниматели и предприятия малого и среднего бизнеса, попавшие в сложную ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, получат право на кредитные каникулы, которые предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным займам.

«Заёмщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заёмщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов», — отмечается в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, то правительству ещё предстоит определить перечень из наиболее пострадавших отраслей, которые получат право на кредитные каникулы.

Отмечается, что для подачи заявки необходимо позвонить в банк. Кредитная организация будет вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. При этом заёмщик может предоставить их не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения.

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Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее отмечал, если заёмщик этого срока не представит подтверждающие документы, то вступает в силу действовавший до наступления кредитных каникул договор и включаются санкции.

Ожидается, что в четверг, 2 апреля, законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета Федерации. Как отмечает РИА Новости, документ уже поддержал комитет Совфеда по бюджету.

Принятая Госдумой мера по введению кредитных каникул совершенно грамотная, заявил в беседе с RT эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Мера полезная. То есть на законном основании человек получает возможность не обслуживать свой кредит. Но хочется заметить, что это не освобождение от кредита. Это именно отсрочка, перенесение во времени до того момента, как ситуация в экономике нормализуется. В острый период это совершенно грамотная мера и правильный инструмент. Будучи добавленным к остальному пакету беспрецедентных мер он вписывается в общую концепцию и может быть весьма полезным. Эта мера укладывается в пакет и в набор всех остальных, которые направлены и на поддержание потребительского спроса, то есть поддержания финансового состояния людей и на подержание малого бизнеса, чтобы он остался на плаву и смог пережить тяжёлые времена», — заявил Беляев.

РИА Новости

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Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников также положительно оценил принятый законопроект.

«Мера абсолютно своевременная и логичная. В 2019 году мы видели увеличение спроса на потребительское и ипотечное кредитование. Соответственно, у граждан накапливается задолженность. Сейчас же, в условиях сокращения реальных зарплат и доходов, возникают существенные риски для очень многих категорий людей. Могут накапливаться долги и станут неподъёмными для граждан», — заявил собеседник RT.

Эксперт, ссылаясь на последние опросы, заметил, что порядка двух третей населения вообще не имеет сбережений. При этом те, у кого всё-таки есть какие-то накопления, смогут продержать чуть более двух месяцев, добавил он.

«Дальше всё. А если на это накладывается ещё и кредит, то возникает ситуация глубокой долговой ловушки. Так что сейчас справедливо дать отсрочку, пролонгировать его. В каждом индивидуальном варианте надо подумать, что можно сделать. Можно поменять график платежей, поменять критерии первого взноса. Банки могут предложить большое количество опций и сейчас они получают поддержку Центробанка. Мера правильная и справедливая. Вопрос в том, как теперь обе стороны будут её грамотно использовать. И хорошо, что сейчас запускают постоянную панель комментариев и консультаций по поводу тех мер, которые предлагают, внедряют и осуществляют их», — пояснил Масленников.