«Гражданин не должен попасть в тупик»: Путин анонсировал каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

На фоне негативного влияния коронавируса на экономику Владимир Путин предложил ввести каникулы по кредитам для россиян. Одновременно глава государства призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по всем налогам, кроме НДС, а также снизить размер страховых взносов. По словам экспертов, объявленные меры позволят сократить убытки компаний и сдержать рост безработицы, но приведут к увеличению бюджетных трат. Впрочем, компенсировать расходы казны планируется за счёт введения налога на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей, а также за вывод дивидендов за рубеж.

Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику. С такой инициативой глава государства выступил в среду, 25 марта, во время обращения к гражданам.

«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно, если его доход резко сократился, более, чем на 30%, то у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — подчеркнул президент.

Он также призвал Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», — добавил Путин.

Одновременно президент распорядился дать отсрочку на ближайшие полгода по банковским кредитам для малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий. По его словам, в текущих условиях компании сталкиваются с сокращением заказов и снижением выручки. Таким образом, власти считают необходимым помочь предприятиям продолжить устойчивую работу и сохранить своих сотрудников.

«Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы», — заявил российский лидер.

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По его словам, государство окажет содействие бизнесу в решении этой задачи. Так, Владимир Путин поручил дать малому и среднему бизнесу отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода.

«Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты в нынешней непростой ситуации, обеспечить следующие меры поддержки: компаниям малого и среднего бизнеса необходимо предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды», — заявил президент.

Он также предложил на долгосрочной основе снизиться размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. По мнению главы государства, такое решение должно простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам.

Анонсированные меры позволят российскому бизнесу компенсировать полученные от коронавируса убытки, а также избежать массовых увольнений сотрудников. Такой точки зрения придерживает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Озвученные предложения сейчас необходимы: на фоне стремительного сокращения спроса из-за эпидемии коронавируса малый и средний бизнес может потерять до 3 млн предпринимателей. Ведь вопрос выплаты аренды и налогов, зарплат и больничных никто не отменял — а откуда возьмут средства предприятия, если нет выручки? На этом фоне отсрочка по выплатам налогов выглядит логичной и нужной. Таким же образом сейчас поступают правительства в других странах», — рассказал Сигал в беседе с RT.

Как подчеркнул эксперт, предложенное предоставление ипотечных каникул рядовым россиянам и предпринимателям также позволит уменьшить негативное влияние коронавируса на экономику. В первую очередь инициатива поддержит работников сферы услуг и торговли.

«Люди уходят на карантин, кто-то может потерять работу. Особенно это касается представителей туристической отрасли, ресторанного бизнеса и торговли — их уже сокращают. В таких условиях нужно дать людям время, чтобы они нашли источник заработка», — добавил Павел Сигал.

В ходе своего обращения Владимир Путин также заявил, что все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев будут продлеваться автоматически без необходимости предоставления справок. При этом объём пособий по безработице планируется увеличить с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

Подспорье для бюджета

Как отмечают опрошенные RT эксперты, выполнение правительством и Центробанком поручений президента может привести к заметному увеличению расходов бюджета. Между власти также разработали и пакет мер для восполнения трат казны.

В частности, Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на доходы с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объёмом более 1 млн рублей. Помимо этого президент распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются ставкой налога лишь в 2%», — отметил Путин.

По его словам, соответствующий показатель будет повышен до 15%. Как подчеркнул Путин, это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, и попросил правительство организовать такую работу.

«В целом никто не пострадает от предложенного повышения налогов, за исключением самых богатых. Но даже в этом случае речь больше идёт не об убытке, а о недополученной прибыли», — пояснила в разговоре с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

При этом объявленные меры позволят сдержать рост дефицита бюджета. Об этом RT рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Налог на доходы от ценных бумаг и вкладов компенсирует расходы бюджета по другим статьям. Очевидно, что банки будут нести потери из-за кредитных каникул и будут нуждаться в помощи государства. То же самое с повышением пособий по безработице — дополнительные расходы бюджета будут покрывать введением налога на доходы с вкладов, а также на дивиденды, которые поступают в другие государства. Эти налоги могут оказаться существенным подспорьем для бюджета», — заключил Коренев.